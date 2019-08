Gewonnen haben sie beide noch nicht in der Meisterschaftssaison. Um einen Fehlstart zu vermeiden, wollen deshalb beide unbedingt punkten. Auf der einen Seite dürfte das Nervenkostüm vor allem auch nach der Pokal-Heimniederlage am Donnerstag arg gespannt sein, die anderen pfeifen personell aus dem allerletzten Loch. Da wird es hoch interessant sein, wer von den beiden Nachbarn VfL Ladbergen und Preußen Lengerich sich im morgigen Derby freischwimmen kann. Los geht es um 15 Uhr im Stadion an der Königsbrücke.

Die Ladberger mussten sich in den ersten beiden Partien jeweils geschlagen geben, zuletzt deutlich mit 1:4 in Hopsten. Ein wenig Selbstvertrauen tankten sie aber durch den Pokalerfolg am Donnerstabend in Leeden. Die Preußen unterlagen zu Beginn in Mettingen mit 0:3, verpassten dann beim 1:1 im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Esch einen möglichen dreifachen Punktgewinn, und verloren im Pokal gegen Saerbeck.

„Wir müssen das Positive aus dem Spiel mitnehmen, wir waren sehr kreativ im Spiel nach vorne“, hofft Lengerichs Trainer Pascal Heemann auf den nötigen Lerneffekt. Heemann, der selber lange Zeit in Ladbergen aktiv war, kennt den Gegner sehr gut. „Das wird alles andere als leicht, mein Kollege wird die Truppe richtig pushen“, erwartet er einen hochmotivierten VfL. Noch offen ist der Einsatz von Angreifer Martin Fleige, „ansonsten wird es personell immer besser“, so Heemann.

Das Gegenteil ist beim VfL der Fall. Die Mannschaft stellt sich von allein auf. Trainer Andreas Habben muss sich schon bei den A-Junioren und der Reserve bedienen, um überhaupt eine Mannschaft mit Auswechselspielern stellen zu können. Rene-Noel Schenke, Sven Temme, Maurice Geers, der sich im Pokalspiel verletzt hat, Tim Prange, Dennis Qoraj, Patrick Kötter, Andre Wibbeler, Fabian Büker, Dieter Töws und Fabian Rahmeier fallen sicher aus. Eventuell kommt Daniel Kemper hinzu, der sich vor dem Pokalspiel krank gemeldet hat. „Das habe ich noch nie erlebt“, meinte Habben. „Wir haben erst den dritten Spieltag und gehen personell schon auf dem Zahnfleisch.“ Seine Erwartungen für das Derby sind entsprechend nicht ganz so hoch. „Die Favoritenrolle liegt nachtürlich bei Lengerich. Ich bin sehr gespannt, wie sich meine Jungs aus der Affäre ziehen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir den ersten Saisonsieg einfahren“, erklärt der Coach.