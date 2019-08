3:2: Preußen Lengerich feiert beim VfL Ladbergen ersten Saisonsieg

Da ist Pascal Heemann ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Ohne Sieg in drei Pflichtspielen inklusive Kreispokal waren die Lengericher Preußen bisher geblieben. Am Sonntag durfte der Bezirksliga-Absteiger den ersten Erfolg feiern. Und das freute den Trainer des SCP sehr. Mit 3:2 setzten sich die Lengericher im Nachbarschaftsduell beim VfL Ladbergen durch.

Der Spielverlauf war allerdings deutlicher als es das Ergebnis aussagt. Die Gäste ließen eine Vielzahl an Chancen aus und hätten auch den 3:0-Vorsprung noch ausbauen können, ehe Leichtsinnsfehler zu den Ladberger Toren führten.

VfL-Coach Andreas Habben war entsprechend bedient. Zwar konnte auch Lengerich nicht in Bestbesetzung antreten, die Heidedörfler pfiffen personell allerdings aus dem letzten Loch. Zehn Spieler musste Habben ersetzen. Das war nicht zu kompensieren. Entsprechend machte er seinen Jungs auch keinen Vorwurf. Für den VfL ist mit null Punkten nach drei Spielen der Fehlstart perfekt.

Dabei hatten die Hausherren gut losgelegt und verzeichneten gleich zwei dicke Chancen. Wer weiß wie die Partie gelaufen wäre, wäre der VfL in Führung gegangen. So besorgte Timo Zimmermann nach 38 Minuten die Gäste-Führung, die dem Spiel fortan den Stempel aufdrückten. Die Verletzung von Gioele Tadaro, der böse umknickte, ärgerte Heemann natürlich, seine Jungs blieben aber am Drücker. Nach dem Seitenwechsel baute Lengerich den Vorsprung durch Treffer der beiden eingewechselten Mete Yilmaz (61.) und Lansana Kaba (81.) auf 3:0 aus.

Drei Minuten später gelang Daniel Kemper das 3:1 und wenig später Steffen Weikert gar der Anschlusstreffer per Freistoß. Nun machten die Hausherren Druck. Sie wollten auch den Ausgleich. Das Abwehrbollwerk der Preußen hielt aber stand.

Tore: 0:1 Zimmermann (38.), 0:2 Yilmaz (61.), 0:3 Kaba (81.), 1:3 Kemper (84.), 2:3 Weikert (87.).