Der H.B.F. Logabirum ist der Sieger des Summer-Cups des TV Ibbenbüren. Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung im Rahmen des sommerlichen Basketball-Osterturniers des TVI setzte sich der Zweit-Regionalligist aus dem Norden im Endspiel mit 44:33 gegen den Zweit-Regionalligisten aus dem Westen, die BG Aachen, durch.

Rang drei sicherte sich der TK Hannover (2. Regionalliga Nord) durch ein knappes 49:46 im kleinen Finale gegen die SG Telgte /Wolbeck Baskets (2. Regionalliga West). Die Reserve des Gastgebers TV Ibbenbüren aus der Oberliga überzeugte durch ein überraschendes 31:25 gegen die klassenhöhere SG Telgte/Wolbeck, musste sich dann aber der BG Aachen mit 26:35 geschlagen geben.

Damit hätten sich die Ibbenbürener eigentlich für das Spiel um Platz 3 qualifiziert, doch der Gastgeber verzichtete und ließ Telgte den Vortritt. „Somit war gewährleistet, dass alle externen Mannschaften mindestens drei Turnierspiele hatten“, so Turnier-Organisator Markus Hoffmeier zu den Beweggründen. Die Änderung im Modus war am Sonntagmorgen nötig geworden, da kurzfristig die City Baskets Recklinghausen ihre Teilnahme abgesagt hatten. „Wir haben da natürlich aus vielen Jahren Osterturnier Erfahrungswerte und haben schnell eine Lösung gefunden“, so Hoffmeier weiter.

Jedes der fünf Teams absolvierte zwei Gruppenspiele, danach wurde eine Tabelle gebildet. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 bestritten das Finale, die Teams auf den Rängen und 4 das kleine Finale. „Der TVI wurde dann praktisch aus der Wertung genommen“, so der Turnier-Organisator.

Erfreulich war das Auftreten der Gastgeber dennoch. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, lobte Markus Hoffmeier vor allem den Auftritt gegen Telgte. Im erste Spiel unter der Leitung des neuen Trainers D.J. Covington machten die Ibbenbürener dank aggressiver Verteidigung aus einem 14:20-Rückstand eine 31:20-Führung und siegten am Ende verdient. „Gegen Aachen war dann ein wenig die Luft raus“, beschrieb Hoffmeier das zweite Duell des Ausrichters.

Insgesamt zog der Turnier-Organisator ein positives Fazit der zwei Tage. „Wir sind sehr gut zufrieden und haben von den Teams durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Leider haben die Zuschauer bei dem Wetter wohl eher den Badesee gewählt, was ich sicherlich auch bevorzugt hätte“, nahm Markus Hoffmeier auch das eher geringe Zuschauer-Interesse gelassen hin.

Leon Heilemann (am Ball) und die TVI-Reserve überraschten beim Summer-Cup mit einem Erfolg gegen den Zweit-Regionalligisten aus Telgte.