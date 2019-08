Die Sportfreunde Lotte kommen nicht zur Ruhe. Nach den Querelen in der Vorbereitung als der Vereine vier Wochen lang führungslos war, der späten Zusammenstellung des Kaders und dem Fehlen dringend benötigter Neuzugänge wurde nun bekannt, dass einige Spieler ihr Gehälter nicht oder nur zum Teil bekommen haben. So wurde die Vorbereitung auf die Spiele beim 1. FC Köln und auch am Samstag gegen den SV Rödinghausen massiv gestört.

Vier Spieler der Sportfreunde haben nach Informationen unserer Redaktion ihr Gehalt für den Monat Juli nicht vollständig erhalten, sondern bekamen zwischen 30 und 50 Prozent weniger als ihnen laut Vertrag zusteht. Zudem geht es offenbar bei zumindest zwei dieser Spieler auch um Zahlungsrückstände aus der vergangenen Saison.

Drei Spieler hatten schon vor dem Spiel in Köln mit einem Streik gedroht. Se liefen nur auf Bitten von Trainer Ismail Atalan auf. Gleiches planten sie für das Rödinghausen-Spiel, sollten die Sportfreunde die fehlenden Zahlungen nicht ausgleichen. Einer von ihnen nahm nicht am mannschaftlichen Abschlusstraining vor dem Duell mit am Samstag teil. Auch deren Berater weilten vergangene Woche in Lotte, um über die ausgebliebenen Zahlungen zu reden.

SFL-Macher Manfred Wilke traf sich mit den Beratern und den Akteuren in der vergangenen Woche und am Freitag noch einmal. Dabei habe er geäußert, die Rückstände zu begleichen. Außerdem will er offenbar versuchen, die Verträge so umzustellen, dass sie der wirtschaftlich angespannten Lage des Drittliga-Absteigers entgegenkommen. Bei den Spielern soll eine grundsätzliche Bereitschaft bestehen, auf diese Vorschläge einzugehen.

Die Spieler und Manfred Wilke waren gestern nicht zu erreichen, Trainer Atalan wollte sich nicht äußern. Ausgestanden ist die Angelegenheit noch nicht.