SC VelpeSüd weiter mit weißer Weste

Den zweiten Saisonsieg feierte der BSV Brochterbeck in der Staffel 2 beim 4:0 in Büren. Aufsteiger GW Lengerich freute sich beim klaren 5:0 in Dörenthe über den ersten Saisonerfolg. Dagegen unterlag der BSV Leeden/Ledde beim SV Dickenberg.

Kreisliga B1

W. Westerkappeln - TuS Recke II 1:3

Dass der TuS nicht umsonst auf Rang drei steht, untermauerte er in Westerkappeln und bot eine starke Vorstellung. Daran hatte Westfalia schwer zu knabbern. Bis zur Pause ging der TuS denn auch mit 2:0 in Front. Nachdem beide Seiten jeweils einmal Aluminium getroffen hatten, verkürzte Till Schoenfeld per Handelfmeter auf 1:2. Es sah danach aus, als ob die Hausherren die Partie doch noch drehen könnten. Mit dem 3:1 durch Tristan Pötter waren dann aber alle Westerkappelner Hoffnungen zunichte gemacht.

Tore : 0:1 Voss (36.), 0:2 Frackowiak (43.), 1:2 Schoenfeld (82., HE), 1:3 Pötter (83.).

SC VelpeSüd - T. Riesenbeck IV 1:0

Der SC Velpe Süd tat sich sehr schwer gegen die Teutonen. Kurz vor der Pause markierte der aufgerückte Toni Lüdtke per Kopf nach einer Ecke das Tor des Tages zum letztendlich verdienten 1:0-Sieg. Damit behält Velpe als einzige Mannschaft der Staffel 1 eine blütenweiße Weste.

Tore : 1:0 Lüdtke (44.).

SV Uffeln – Arm. Ibbenbüren II 4:0

Uffeln-Coach Ralf Janning war mit seiner Mannschaft zufrieden: „Das war eine sehr gute Leistung und ein verdienter Sieg.“ Es dauerte 20 Minuten bis Patrick Sundermann den Torreigen eröffnete. In der 33. Minute baute Jannik Feldhaus die Führung aus. In Folge wurden die Arminen stärker und hätten per Strafstoß die Partie wieder offen gestalten können, vergaben allerdings. Besser machte es dann Uffelns Jannek Unnerstall, der in der 73. Minute vom Punkt traf und das Spiel endgültig entschied. Den Schlusspunkt setzte Paul Steinbrink nur 4 Minuten später.

Tore: 1:0 Sundermann (20.), 2:0 Feldhaus (33.), 3:0 Unnerstall (73.), 4:0 Steinbrink (77.).

Kreisliga B2

SC Dörenthe II - GW Lengerich 0:5

Aufstieger GW Lengerich bleibt gut im Rennen und gab sich in Dörenthe keiner Blöße hin. Unter dem Strich wäre auch ein höherer Erfolg möglich gewesen.

Tore : 0:1 Alcibuga (41.), 0:2 Rohlmann (48.), 0:3 Schenke (65.), 0:4 Alcibuga (79.), 0:5 Günana (81.).

BSV Brochterbeck - SV Büren II 4:0

Der BSV fuhr den zweiten Saisonsieg ein, und das völlig zurecht, wenn sich Büren auch nach Kräften wehrte. Für mehr Gesprächsstoff als das Ergebnis sorgte eine Szene in der 70. Minute. Da sah der Bürener Salahattin Ekicibil die Rote Karte. Laut Mitteilungen aus Büren soll er zuvor rassistisch beleidigt worden sein, woraufhin er ausgerastet sein. Der SVB will nun prüfen, ob juristisch gegen den Vorfall vorgegangen werden kann.

Tore : 1:0 Koliska (3.), 2:0 Bäumer (36.), 3:0 Minnerup (58.), 4:0 Raspopov (65.).

A. Ibbenbüren III - SF Lotte II 1:3

Für Arminia war es die erste Niederlage seit über einem Jahr. In der vergangenen Aufstiegssaison hatte die Mannschaft ausschließlich Siege eingefahren. Und es sah auch am Sonntag zunächst nicht schlecht aus für das Team aus Schierloh, da Florian Schomaker das 1:0 erzielen konnte. Nach dem Seitenwechsel drehte Lotte dann die Partie. Hatte im ersten Durchgang Mika Haustermann noch die Latte getroffen, sorgten er mit zwei Treffern und Alexander Meyer für den 3:1-Auswärtssieg.

Tore : 1:0 Schomaker (14.), 1:1 Meyer (55.), 1:2, 1:3 Haustermann (65., 76.).

SV Dickenberg II - BSV Leeden/Ledde 3:0

Schon nach acht Minuten lagen die Leedener durch einen von Richter verwandelten Foulelfmeter hinten. Diesem Rückstand rannten sie hinter, verpassten trotz vorhandener Chancen aber einen eigenen Treffer, während der SVD noch zweimal nachlegte.

Tore : 1:0 Richter (8., FE), 2:0 Wesselmann (40.), 3:0 Grade (86.).