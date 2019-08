Der Kreispokal der E-Junioren wird am 31. August/1. September in Laggenbeck ausgetragen.

42 Teams im A- bis D- Juniorenalter sowie C-Juniorinnen stehen in dieser Woche erstmals in einen Pflichtspiel auf den Prüfstand, für sie geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Das Viertelfinale ist für den 11. September angesetzt, die Halbfinalspiele sollen am 25. September stattfinden. Dann wird sich entscheiden, welche 14 Teams sich für den Endspieltag am 3. Oktober in Saerbeck qualifizieren. Im Wettbewerb der A-Junioren wird schon seit 1970 um Pokalehren gekickt, ehe alle anderen Altersklassen in regelmäßigen Abständen nachzogen. Die Endspiele werden seit 31 Jahren zentral an einem Ort ausgetragen und hatten zuletzt mit rund 1500 Zuschauern eine große Anziehungskraft. Rekordsieger sind die A-Junioren der Ibbenbürener SV mit 16 Titelgewinnen.

Bei den A-Junioren werden in dieser Woche zum Auftakt keine Favoritenstürze erwartet. Für Brisanz sorgt das Nachbarschaftsderby am Mittwoch (19 Uhr) zwischen dem B-Ligisten SW Lienen und dem A-Ligisten SC Preußen Lengerich. Die JSG Tecklenburg/Leeden will sich am Mittwoch (19 Uhr) gegen den Bezirksligisten Ibbenbürener SV achtbar aus der Affäre ziehen. Auch B-Ligist JSG Hörstel/Dreierwalde ist gegen A-Ligist Cheruskia Laggenbeck morgen nur krasser Außenseiter. Für Spannung sorgt lediglich das heutige Kreisliga A-Duell zwischen dem TuS Recke und Falke Saerbeck.

Mit Bezirksliga-Aufsteiger Arminia Ibbenbüren wartet auf die B-Junioren von SW Lienen ein schwerer Brocken. Die Bezirksliga-Aufsteiger Preußen Lengerich C- und D-Junioren erwischten in Runde eins jeweils ein Freilos. Die D-Junioren von GW Lengerich erwarten SF Lotte am Mittwoch (18 Uhr) den Top-Favoriten in dieser Altersklasse.

Die B- und D-Mädchen greifen in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Bei den C-Mädchen steht mit Westfalia Hopsten gegen TuS Recke nur eine Begegnung auf dem Spielplan. Titelverteidiger sind die A- und B-Junioren des VfL Eintracht Mettingen, die C- und D-Junioren der Ibbenbürener SV, die B- und C-Mädchen des TuS Recke sowie D-Mädchen der DJK Arminia Ibbenbüren.