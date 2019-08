Stammvereine TVK, TSV und HSG sind zusammengerückt

Es war nicht immer so, beileibe nicht. Diese Zeiten sind vorbei. Endgültig. Eine gesunde Rivalität ist zwar nach wie vor vorhanden. – Das ist auch gut so. – Es überwiegt aber eindeutig das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das untermauerten am Wochenende der TV Kattenvenne , der TSV Ladbergen und die HSG Hohne /Lengerich. Aus diesen drei Stammvereinen ist vor vier Jahren die JSG Tecklenburger Land hervorgegangen. Diese Spielgemeinschaft funktioniert richtig gut. Davon konnten sich Eltern und Interessierte am Wochenende in der Sporthalle am Ölberg in Kattenvenne überzeugen.

Dort richtete die JSG ihr zweites Handball-Camp aus. Involviert waren nicht nur Vereinsmitglieder. Auch Kinder, die noch nicht mit dem Handball in Kontakt gekommen sind, waren angesprochen.

Handball-Camp 2019 der JSG Tecklenburger Land 1/66 Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Foto: Marco Westphal, Mareike Stratmann,l

Beim Handball-Schnuppertag unter der Leitung von Olaf Grintz vom Lehrstab des Handballverbandes Westfalen tummelten sich am Freitag 70 Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren in der Halle am Ölberg. Spielerisch führte Grintz die Kinder an den Sport heran. Und einige dürften sicherlich den Weg in den Verein finden. Sie alle fühlten sich in ihren von der JSG zur Verfügung gestelltem gelben T-Shirt pudelwohl und waren mit großer Begeisterung bei der Sache.

Am Samstag und Sonntag leitete Grintz Trainingseinheiten für die JSG-Kids. Am Samstag kümmerte er sich um 125 Minis, E- und D-Jugendliche, die jeweils Zwei-Stunden-Einheiten absolvierten.

Am Sonntag waren die C- und B-Jugendlichen dran. Abgeschlossen wurden alle drei Tage mit interessanten Handballspielen.

Dabei waren die ersten Damen- und Herren-Mannschaften aller drei Vereine sowie die weibliche und männliche A-Jugend der JSG im Einsatz.

„Es war einfach eine rundum gelungene Sache“, freute sich Organisator Johannes Wallmann. Er hatte das Handball-Camp mit seinem Team auf die Beine gestellt und war nahezu rundum die Uhr in der Halle. Die insgesamt 80 Betreuer, Helfer und Trainer der JSG waren in von den Stadtwerken zur Verfügung gestellten schwarzen T-Shirts immer gut zu erkennen. Besonders zufrieden zeigte sich Wallmann, dass aus allen drei Stammvereinen große Unterstützung kam.

Von Griesgrämerei wie zu früheren Zeiten keine Spur. Schließlich fanden ja auch die Testspiele der Teams der HSG und des TSV in der Kattenvenner Halle statt. „Die drei Stammvereine sind durch das Camp noch enger zusammengerückt. Das hat man ganz klar festgestellt“, meinte Wallmann.

Auch die Registrierungsaktion der DKMS am Samstag mit 75 potenziellen Spendern war ein voller Erfolg.

So dürfte klar sein, dass sich die Kinder der JSG Tecklenburger Land und die Mitglieder der Stammvereine auch 2020 auf ein Handball-Camp freuen dürfen.