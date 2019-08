Der größte Einschnitt ist das endgültige Aus für den Einsatz von Zelluloid-Bällen. Nunmehr sind bei allen Meisterschaftsspielen und Turnieren nur noch Plastik-Bälle zugelassen.

In einem Jahr sind alle Vereine im westdeutschen Tischtennis-Verband verpflichtet, einen geprüften Schiedsrichter zu stellen. Ist weder ein lizenzierter Schiedsrichter noch ein Amtsträger im Kreis- oder Bezirksvorstand vorhanden, wird eine Gebühr fällig.

Sie beträgt für Vereine, die mit ihrer ersten Mannschaft auf Kreisebene spielen, 25 Euro pro Saison. Auf Bezirksebene sind es 50 und auf Verbandsebene 100 Euro.

Im kommenden Spieljahr wird in allen Nachwuchsklassen des Kreises Steinfurt nach dem Braunschweiger System gespielt. Das bedeutet, dass dann jederzeit Dreier- gegen Vierermannschaften antreten können. Aus den beiden Staffeln der Schüler-A-Kreisklasse steigen die vier Erstplatzierten nach der Vorrunde in die Kreisliga auf. Die nachfolgenden Teams bilden die Kreisklasse. Für diese Klasse können dann noch Teams nachgemeldet werden.

Auch in den nächsten Spielzeiten gehen in der Herren-Kreisliga Sechser-Mannschaften auf Punktejagd. Ein Antrag auf Zulassung von Vierer-Mannschaften wurde auf dem Verbandstag in Essen im Juni bei einer Ja-Stimme mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Beschlossen wurde jedoch, dass ein Aufstiegsverzicht eines Meisters unter Umständen zur Streichung aus der bisherigen Spielklasse führen kann. Eine Verpflichtung zum Direkt-Aufstieg entsteht dann, wenn keine andere Mannschaft den Platz in der höheren Klasse einnehmen will, also kein Anwärter vorhanden ist.