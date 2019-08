Bis zu fünf Landesliga-Absteiger bei den Herren

Für die beiden Vertreter aus dem Tecklenburger Land, Westfalia Westerkappeln und Cheruskia Laggenbeck, geht es daher um die Sicherung des Klassenerhaltes.

Bis zu vier Teams müssen die Bezirksliga , in der der TTV Mettingen und TuS Recke vertreten sind, am Saisonende verlassen. Allerdings bestreiten die Dritt- und Viertletzten, in der Landesliga sind es die Viert- und Fünftletzten, eine Relegation, in der Anwärter auf freie Plätze ermittelt werden. Zum Aufstieg berechtigt nur noch der erste Platz. In der Bezirksklasse, in der wieder neun Formationen aus dem Kreis Steinfurt am Start sind, steigen definitiv die beiden Letzten ab. Der Tabellenzehnte kann eventuell über eine Relegation das Klassenziel erreichen.

An dieser Entscheidungsrunde nimmt auch der Tabellenzweite der Kreisliga, für die nur noch ein direkter Aufstiegsplatz vorgesehen ist, teil. In der Kreisliga führen die letzten drei Plätze zum Abstieg. Der Drittletzte (8. Platz) verbleibt nur dann in der Klasse, wenn die Sollstärke von zehn Mannschaften unterschritten wird. Aus der 1. Kreisklasse können nur noch die Meister aufsteigen. Eine Entscheidungsrunde mit den beiden Zweitplatzierten und dem besten Kreisliga-Absteiger, wie in früheren Jahren, entfällt.

In der Damen-Bezirksliga muss Aufsteiger TTV Mettingen den siebten, also viertletzten Platz, erreichen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Keinerlei Abstiegsprobleme bekommt der SV Dickenberg in der Damen-Bezirksklasse, weil es in der untersten Damenklasse keine Absteiger gibt. Dagegen müssen in der Jungen-Bezirksliga die letzten beiden Mannschaften den Gang in die Kreisliga antreten. Der Tabellenachte ist zwar auch nicht gesichert, kann sich aber über eine Relegation noch retten.

Aufstellung der überkreislichen TE-Teams:

Landesliga 3

Westfalia Westerkappeln: 1. Dirk Siepmann, 2. Finn-Luca Moser, 3. Sergej Schwebel, 4. Dominik Woyciechowski, 5. Philip Laumeier, 6. Kai Dau, 7. Philip Wilmshöfer

Cheruskia Laggenbeck:

1. Robert Bäumer, 2. Yannick Bosse, 3. Klaus Donnermeyer, 4. Sebastian Skomroch, 5. Jan-Friedrich Bäumer, 6. Lukas Gustenberg

Bezirksliga 3

TTV Mettingen:

1. Maximilian Mertsching, 2. Andre Tegeder, 3. Andre Schantin, 4. Martin Mönninghoff, 5. Ajinthan Arulsivanathan, 6. Heiner Supprian, 7. Ralf Ostendorf, 8. Pascal Mauri

TuS Recke:

1. Simon Haermeyer, 2. Dominik Winkler, 3. Alexander Lüttmann, 4. Volker Siegbert, 5. Julian Dirksmeier, 6. Daniel Hülemeyer.

Damen-Bezirksliga

TTV Mettingen:

1. Ilka Ruwe, 2. Aline Arulsivanathan, 3. Sabine Hemmer, 4. Doris Stockmann, 5. Renate Vöge, 6. Verena Schantin, 7. Sarah Tenberg

Bezirksklasse 4

TTC Lengerich:

1. Alexander Dubs, 2. Torsten Lindemann, 3. Pascal Gräler, 4. Andreas Pätzholz, 5. Maik Wellenbrock, 6. Manfred Malta, 7. Kevin Osterbrink, 8. Andre Kritzmann, 9. Ireen Onken, 10. Tobias Kleinemeier.

TTC Ladbergen:

1. Gerrit Haar, 2. Thomas Kuhn, 3. Matthias Klaassen, 4. Hendrik Kuck, 5. Hendrik Rahe, 6. Dirk Rahmeier

DJK Gravenhorst:

1. Udo Reckers, 2. Jürgen Kutsch, 3. Tibor Knipping, 4. Robert Heeke, 5. Dirk Verlemann, 6. Heinz Stroot

Westf. Westerkappeln II:

1. Philip Simon, 2. Lukas Voskuhl, 3. Sascha Mochner, 4. Daniel Kodde, 5. Erik Moldenhauer, 6. Jan-Eric Fortmann

SC VelpeSüd:

1. Sebastian Scholz, 2. Christoph Skalischus, 3. Karsten Stalljohann, 4. Tobias Skalischus, 5. Andre Dobiat, 6. Jonas Möllenkamp

Damen-Bezirksklasse 2

SV Dickenberg:

1. Sabine Spiewak, 2. Sabine Behrens, 3. Anne Lene Reupert, 4. Jana Fischer, 5. Ulrike Klönne, 6. Sabine Pühs, 7. Nele Esmeier, 8. Jessica Volmer

Jungen-Bezirksliga 3

TV Ibbenbüren:

1. Thomas Werthmöller, 2. Jan Kollwer, 3. Sander Klein, 4. Erik Bresch

Brukteria Dreierwalde:

1. Henri Blasius, 2. Jannik Löcke, 3. Mona Stroot, 4. Maris Löchte

TTV Mettingen:

1. Janik Marten, 2. Ben Boettcher, 3. Mats Runge, 4. Lennart Stermann

Schüler-Bezirksliga

TTC Lengerich:

1. Leif Grünkemeyer, 2. Florian Harten, 3. Maurice Machill, 4. Til Dohe

Cheruskia Laggenbeck:

1. Linus Schomaker, 2. Luc Weinberger, 3. Moritz Klingenberg, 4. Marcel Litau.