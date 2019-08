Fahrsportinteressierte aufgepasst: Die Fahrabteilung des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Lienen veranstaltet am 1. September ab 14 Uhr einen „Tag des Fahrsports“ auf der Vereinsanlage am Nigge Weg. Nach der großen Resonanz beim diesjährigen Einsteiger-Fahrturnier und zwischenzeitlich eingegangenen Anfragen von Interessenten haben sich die Vereins-Fahrer entschlossen, einen öffentlichen Fahrertag zu veranstalten.

Es wird dem breiten Publikum die Möglichkeit gegeben, sich umfassend über die äußerst vielseitigen und spannenden Aspekte des Fahrsports zu informieren. Wer sich also auch als Laie einmal einen Einblick verschaffen möchte, ist eingeladen, den Experten am Samstag über die Schulter zu schauen. Mit dabei sind Vereinsvertreter verschiedener Leistungsklassen und -stufen. Natürlich darf auch einer der Top-Fahrer des Vereins, Willi Rethemeier, nicht fehlen, der in diesem Jahr unter anderem schon mit tollen Erfolgen von den Westfälischen Meisterschaften zurückgekehrt ist. Es wird die Möglichkeit geben, auf den Kutschen mitzufahren! Vorgeführt werden Gespanne in verschiedenen Anspannungsarten, - Dressurfahren, - Kegelfahren und - das Fahren durch feste Hindernisse.

Alle Fragen um den Fahrsport werden beantwortet und es gibt Informationen zum Kutschenführerschein/Fahrabzeichen.