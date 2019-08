Dabei gibt es einen neuen Austragungsort. Das Rennen findet diesmal an der Kreuzung Saerbecker Damm/Bruchweisen statt. Über den Ortswechsel ist der langjährige ATC-Vorsitzende Uwe Hindersmann , der noch immer zum Organisations-Team gehört, froh: „Natürlich ist es nicht so glücklich, wenn man immer umziehen muss, aber dieses Gelände ist schön groß, absolut passend. Zudem sind die Wege für Fahrer und Zuschauer kurz, da alles nebeneinander liegt.“

Die gröbsten Arbeiten sind inzwischen erledigt. Alles in Eigenleistung der Vereinsmitglieder. Sah das Feld bis Montag noch wie ein „normaler“ abgeernteter Getreide-Acker aus, ist längst die gut 700 Meter lange Rennstrecke mit einer langgezogenen Rechts-Links-Schikane zu erkennen. Das Veranstaltungszelt ist aufgebaut, auch die Infrastruktur, was Strom und Wasser angeht, passt. Gestern und heute werden die Absperrgitter für das Fahrerlager aufgestellt. Am Freitag kommen die ersten Teilnehmer an.

„Es war viel Arbeit und es wird bis Samstag auch noch viel Arbeit auf uns zukommen. Aber wir werden es schaffen und dann ein hoffentlich schönes Event erleben“, gibt sich Uwe Hindersmann zuversichtlich. Er geht von 2000 bis 3000 Zuschauern am Wochenende aus.

Angesichts der zu erwartenden Temperaturen könnte die ein staubiges Event erwarten. Dem will der ATC begegnen, in dem er die Strecke immer wieder bewässern will. „Schon am Dienstag haben wir 10.000 Liter auf der Piste ausgelassen, sagt Hindersmann.

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es zwei Neuerungen. Erstmalig wird am Samstag, 31. August, ein Mofarennen ausgetragen. Am Sonntag, 1. September, werden Meisterschaftsläufe des Deutschen Rallye-Cross-Verbandes (DRCV) und des Nordwestdeutschen Autocross-Verbandes (NWDAV) angeboten.

Vor allem das Mofa-Rennen verspricht Spannung. In drei Klassen (50 ccm mit Schaltung, 50 ccm Automatic und 70 ccm) steigen die Rennen über vier Mal 30 Minuten. Gefordert wird ein Mofarahmen, der serienmäßig in ein Mofa eingebaut wurde. Ansonsten erwartet die Zuschauer aufgemotzte Zweiräder, die natürlich schneller dahin sausen als die üblichen 25 km/h. Rennstart ist am Samstag um 13 Uhr. An die 50 Starter werden erwartet.

140 Fahrer werden am Sonntag beim Autocross-Rennen in 15 verschiedenen Rennklassen an den Start gehen. In der NWDAV-Wertung könnte in Lengerich bereits eine Entscheidung fallen, führt hier Björn Möller aus Mettingen das Feld in seiner Klasse doch an. In der DRCV-Wertung steigt in Lengerich das achte von insgesamt zehn DM-Rennen. Auch hier ist Björn Möller vorne zu finden. Zudem darf dem Autocross-Team Tolksdorf vor heimischer Kulisse einiges zugetraut werden.