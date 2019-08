Am Sonntag werden in der Ibbenbürener Goethe-Sporthalle ein Drittliga-Team sowie wieder Regionalliga- und Oberliga-Teams baggern, pritschen und schmettern. Die Tecklenburger Land Volleys freuen sich, dass sie den Zuschlag für die Ausrichtung des Nordwestdeutschen Pokals bekommen haben. Freuen würden sich die First Ladies der Tebus auch über einen ähnlich guten Zuschauerzuspruch wie beim Relegationsspiel im Frühjahr. Auch, wenn die Saison noch nicht begonnen hat, ist durchaus mit packenden Partien zu rechnen.

Es wird in zwei Vierer-Gruppen gespielt. Die Gastgeber treffen in der Vorrunde mit Union Lohne und VC Osnabrück II auf zwei bekannte Gegner, während der Oberligist GfL Hannover ein unbeschriebenes Blatt ist. „Es wird schwer, Platz zwei in der Gruppenphase zu erreichen“, erwartet Trainer Julian Keller keine einfachen Aufgaben.

Die Tebus können nicht in Bestbesetzung antreten, müssen auf die beiden Neuzugänge Lara Servatius und Sabine Petr verzichten. Die Fäden soll Zuspielerin Lisa Schönfeld ziehen. Gespielt wird auf drei Feldern. Die ersten Spiele sollen um 11 Uhr angepfiffen werden.

Diese Teams sind dabei:

MTV 78 Hildesheim (3. Liga), SV Union Lohne (Regionalliga) VC Osnabrück (Regionalliga) TV Schledehausen (Oberliga) Tecklenburger Land Volleys (OL), VC Osnabrück II (OL) GfL Hannover (OL) und Turnklubb zu Hannover (OL).