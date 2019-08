Ab 18.45 Uhr hat es Brukteria Dreierwalde mit Schwarz-Weiß Esch zu tun, ab 19 Uhr trifft der SC Preußen Lengerich auf den SC Dörenthe .

Brukteria Dreierwalde - Schwarz-Weiß Esch

„Wir wollen mehr Risiko gehen, wir wollen mehr Ballbesitz, wir wollen höher verteidigen.“ Trainer Bruno Kitroschat hat gemeinsam mit den Stimmen der Führungsspieler die Taktik in Esch verändert. „Die Mannschaft will das so.“ Die Dreierwalder schätzt der Gästetrainer als offensiv sehr stark ein, „dazu sehr homogen“. Mit Tobias Terheyden kehrt eine weitere personelle Alternative zurück, dafür droht Matthias Knollmann (Kreuzbandriss) das Saisonaus. Bei den Hausherren bangt Trainer Jan Wissing noch um das Mitwirken von Michael Schütte-Bruns und Kai Kramer. Beim 1:3 in Mettingen zuletzt fehlte ihm die Sieger-Mentalität, dazu müsse seine Elf gerade in Drucksituationen „cooler bleiben und den Ball einfach laufen lassen“.

Preußen Lengerich - SC Dörenthe

Seit 15 Spielen sind die Dörenther mittlerweile saisonübergreifend ungeschlagen, so richtig glücklich ist mit den drei Zählern aus drei Partien bislang jedoch keiner. „Ein Dreier ist fällig“, redet DSC-Coach Ralf Scholz nicht lange um den heißen Brei herum. Mit Flamur Zeciri und Florian Nowakowski sind zwei potenzielle Stammkräfte nach ihrem Urlaub zurück, dafür droht der Ausfall der angeschlagenen Christian Krüer und Stefan Sackarndt. Die Preußen wollen nach dem ersten Saisonsieg gegen VfL Ladbergen heute Abend nachlegen. „Na klar wollen wir gewinnen“, redet SCP-Coach Pascal nicht um den heißen Brei herum. Vom Grippe-erkrankten Moritz Schott abgesehen sind alle Spieler dabei. Lediglich Heemann selbst muss passen, da er zur Trainerfortbildung in Kaiserau weilt. Trotz des erfolgreichen Spiels in Ladbergen wird er die Startelf umbauen, da erstmals Jonathan Westhoff und Lukas Becker zur Verfügung stehen. Von den beiden verspricht er sich mehr Stabilität. „Das dürfte ein spannendes spiel werden“, vermutet Heemann.