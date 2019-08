Mittelfeld-Allrounder Anas Ouahim soll nach dem Wunsch des marokkanischen Fußballverbands für Marokkos U23 das Nationaltrikot überstreifen.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet der neuformierte Jahrgang (1998 und jünger) mit zwei Länderspielen in die Saison 2019/20: Am Donnerstag, 5. September (18.15 Uhr, live im TV auf ProSieben MAXX), trifft das Kuntz-Team in Zwickau zunächst in einem Testspiel auf Griechenland. Am Dienstag, 10. September (20 Uhr, ebenfalls live im TV auf ProSieben MAXX) steht in Wrexham das erste EM-Qualifikationsspiel gegen Wales auf dem Programm.

„Für mich ist die Einladung eine riesige Ehre. Ich war überwältigt“, sagt Osnabrücks Außenverteidiger Agu . Dabei befindet sich der 19-Jährige in bester Gesellschaft: Im Kader stehen auch Johannes Eggestein (Werder Bremen), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) und Markus Schubert (FC Schalke 04) – drei Spieler, die an der U-21-Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino teilgenommen haben. Ebenfalls mit dabei sind weitere Bundesliga-Profis wie Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Dennis Geiger (TSG Hoffenheim) und Ridle Baku (FSV Mainz 05).

„Es ist eine tolle Wertschätzung“, sagt Ouahim über seine Nominierung. Der Trainer Patrice Beaumelle habe ihn angerufen und informiert. „Ein toller Moment. Anschließend habe ich sofort meine Fanilie angerufen.“ Der 21-Jährige ist also dabei, wenn Marokkos U23 um die Qualifikation für den Afrika-Cup spielt. Am 5. und 9. September stehen zwei Playoffs gegen die U23 aus Mali auf dem Plan. Der Gewinner qualifiziert sich für den Afrika-Cup vom 8. bis 22. November in Ägypten.

„Jetzt möchte ich ich erst einmal mit dem VfL gegen Karlsruhe gewinnen, damit ich mit einem guten Gefühl zur Nationalmannschaft reisen kann.“