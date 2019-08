Der Kreispokal der E-Junioren ist als Sichtungsturnier zur Bildung der Kreisauswahl konzipiert. Bei der 16. Ausspielung gehen am Samstag (Beginn 10.30 Uhr) 24 Teams an den Start, die bei der Abschlusstagung in Saerbeck in sechs Vierergruppen ausgelost wurden.

Die jeweils ersten Beiden aus den sechs Gruppen qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag. Für Derbystimmung sorgt die Gruppe F mit Preußen Lengerich , VfL Ladbergen und JSG Tecklenburg/Leeden. Das Auftaktspiel bestreiten SW Lienen und SF Lotte .

Die Zwischenrunde wird am Sonntag vor Turnierbeginn (11 Uhr) ausgelost. Nach Abschluss der Zwischenrunde werden ab 13 Uhr alle Plätze von eins bis zwölf ausgespielt. Die Siegerehrung ist für 15 Uhr vorgesehen. Titelverteidiger sind die Youngsters der SF Lotte, die sich am Ende das Triple sicherten. Für die Überraschung des Tages sorgte vor Jahresfrist in Uffeln der Nachwuchs des SV Büren mit dem Vize-Rang vor der DJK Arminia Ibbenbüren.

Für Kreisjugendobmann (KJO) Helmut Hettwer aus Lienen ist der Kreispokal eine gute Einstimmung auf das neue Spieljahr. In diesem Wettbewerb sollen die Rahmenbedingungen und die Werte des Juniorenfußballes vermittelt werden. Dass die Spiele der E-Junioren grundsätzlich ohne Schiedsrichter ausgetragen werden, hat einen sozialen Hintergrund und soll den „Fair-Play-Gedanken der jungen Nachwuchsspieler“ fördern. Durch den Abstand der Zuschauer zum Kleinspielfeld sollen die Emotionen von Außen beruhigt werden und zudem den Leistungsdruck mindern. Schließlich geht es in dieser Altersklasse nicht nur um Ergebnisse, sondern vielmehr um Erfolgserlebnisse und vor allem Spielfreude.

Hettwer plädiert an die Trainer und Eltern, den Kids im goldenen Lernalter nicht unter Leistungsdruck zu setzen und mehr Wert auf Spielfreude zu legen. Viele Nachwuchsspieler hängen ihre Fußballstiefel durch Leistungsdruck von außen schon vorzeitig an Nagel. „Wir wollen die jungen Spieler langfristig für den Fußball gewinnen und nicht verlieren“, sagt Hettwer.

Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A:

SW Lienen, JSG Büren/Halen, TuS Recke, SF Lotte

Gruppe B:

Arminia Ibbenbüren, Germania Schale, SC Hörstel, JSG Steinbeck/Uffeln

Gruppe C:

JSG Halverde/Voltlage, Westfalia Hopsten, Falke Saerbeck, JSG Westerkappeln/Velpe

Gruppe D:

Ibbenbürener SV, SV Dickenberg, Teuto Riesenbeck, JSG Bevergern/Rodde

Gruppe E:

Cheruskia Laggenbeck, JSG Brochterbeck/Dörenthe, SW Esch, Eintracht Mettingen

Gruppe F:

JSG Tecklenburg/Leeden, VfL Ladbergen, Preußen Lengerich, Brukteria Dreierwalde.