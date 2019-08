Die Damen aus Wessum sind im vergangenen Jahr nur knapp an der Meisterschaft gescheitert und überzeugen durch eine starke Offensive. Am ersten Spieltag unterstrich Wessum auch die diesjährigen Ambitionen, ganz oben mitzuspielen und fegte den FC Oeding mit 7:0 vom Platz.

Die U23 der DJK Arminia Ibbenbüren gastiert am Sonntag beim SuS Scheidingen (Anstoß um 15:30 Uhr). Scheidingen beendete die letzte Saison auf dem vierten Platz und konnte das Auftaktspiel gegen SV Borussia Emsdetten ebenfalls gewinnen.

BSV Brochterbeck – SV Union Wessum

BSV-Trainer Andrew Celiker kennt die „sehr starken“ Gäste aus dem vergangenen Jahr: „Sie spielen guten, schnellen Fußball mit langen Bällen.“ Celikers Zielvorgabe ist dennoch klar: „Wir wollen gewinnen.“ Um dem ersten Dreier in dieser Saison näher zu kommen, arbeiteten die Brochterbeckerinnen unter der Woche vor allem an taktischen Elementen. Die Spielausrichtung der BSV soll erstmal „kompakt“ sein und es dem Gegner „möglichst schwer machen“. Darüber hinaus fordert Celiker besonders folgende Punkte von seiner Mannschaft: „Wir müssen Ballverluste im Spielaufbau vermeiden, zweite Bälle gewinnen und die langen Bälle verteidigen.“ Dafür stehen außer Nina Ledor alle Spielerinnen zur Verfügung.

SuS Scheidingen - DJK Arminia Ibbenbüren U23

Nach der Auftaktniederlage will die Zweitvertretung der Arminia die ersten Punkte der Saison einfahren. DJK-Trainerin Jennifer Wobker weiß um die Stärke der Gastgeberinnen und hat einen klaren Matchplan: „Wir wollen zunächst tief und kompakt stehen und auf Konter lauern.“ An den Schwächen aus dem Spiel gegen Gremmendorf wurde unter der Woche intensiv gearbeitet. „Die Trainingswoche war sehr gut und wir konnten an den Sachen arbeiten, die gegen Gremmendorf gefehlt haben“, so Wobker weiter. Die Personalsituation sieht derweil gut aus. Neben der verletzten Paulina Pollock, die sich im letzten Testspiel vor der Saison eine Bänderverletzung zuzog, ist nur Laura Thiemeyer aus privaten Gründen verhindert.