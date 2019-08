ISV-Damen zum dritten Mal dabei

Nach der SGH Rosengarten-Buchholz im Jahr 2015 und dem Serienmeister Thüringer HC 2017 ist Zweitligist TSV Harrislee Nord zu Gast in der Halle Ost. Um 17 Uhr geht´s los. Die Erinnerungen an die bisherigen beiden Partien lassen die Vorfreude bei ISV-Trainer Sascha Zaletel schon ansteigen.

Zaletel träume nicht davon, doch vielleicht eine Sensation zu schaffen. „Und falls die Mädels träumen, bekomme ich das nicht mit“, lächelt er das Thema direkt weg. Dafür ist er zu sehr Realist. Wenn man es andersrum denke, wäre es so, als wenn die ISV als Oberligist gegen einen Landesligisten spielen würde. „Normalerweise verlieren wir gegen keinen Landesligisten. Da müsste schon etwas ganz Besonderes passieren“, sagt Zaletel. Das steht aber überhaupt nicht im Vordergrund für ihn. Es geht darum, die Momente zu genießen.

So wie vor vier Jahren gegen den damaligen Erstliga-Aufsteiger Rosengarten-Buchholz. 12:31 unterlag die ISV seinerzeit. Damals war Zaletel über das Zustandekommen der Niederlage nicht gerade erfreut, der Fakt als solcher störte ihn nicht so sehr. Viel präsenter in den Köpfen ist aber noch der Auftritt gegen den Thüringer HC vor zwei Jahren. Am Ende der Saison wurden die Gäste zum wiederholten Mal Deutscher Meister und spielten in der Saison auch Champions League. Zu Beginn der Spielzeit traten sie in Ibbenbüren an vor 900 Zuschauern in der Halle Ost. „Das war ein Highlight für jeden Amateur-Handballer. Das war das große Los“, sagt Sascha Zaletel. Es war schon die 2. Runde des DHB-Pokals , die die ISV mit 13:44 verlor. In der 1. Runde war die ISV kampflos weitergekommen, weil die SVG Celle seine Mannschaft zurückgezogen hatte.

Bei beiden Spielen habe eine großartige Stimmung geherrscht, so Zaletel, zwei Mal sei die Halle voll gewesen. „Natürlich hatten wir keine Chance, aber gegen Gegner zu spielen, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, das haben die Mädels sogar nochmal mehr gefeiert als ich, denn die stehen ja mittendrin“, sagt der ISV-Coach. ISV-Spielerin Ramona Brüning wurde vor zwei Jahren euphorisch zitiert: „Es war megageil, einfach richtig cool. (...) Die Stimmung hat gepasst, die Zuschauer wurden gut unterhalten und wir hatten super nette Gegner.“

Eine nicht ganz unwichtige Rolle nimmt Jahr für Jahr auch der Weg hin zum DHB-Pokal ein. Die Qualifikation führt vom Kreispokal über den Westfalenpokal. Beides muss gewonnen werden, um auf Bundesebene teilzunehmen und als Amateurverein die Chance zu haben, gegen einen großen Gegner anzutreten. Das fiel der einen oder anderen Spielerin auf Kreis- oder Verbandsebene bisweilen schon einmal schwer, sich dafür zu motivieren. „Als Trainer sieht das etwas anders aus. Es gibt schon gute Gründe, das durchzuziehen“, sagt Zaletel. In diesem Jahr gebe es auch eine positive Entwicklung: Durch die Zusammenlang der Handballkreise Steinfurt und Münster nehmen 22 Mannschaft am Kreispokal teil. Und die Endrunde im Handballverband Westfalen mit attraktiven Gegnern, die die ISV in der abgelaufenen Saison gewann, sei ebenfalls eine gute Sache.