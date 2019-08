TSV Ladbergen und HSG Hohne/Lengerich wollen von Beginn an gute Rolle spielen

Verhalten optimistisch blicken Daniel Ahmann und Daniela Oana der in zwei Wochen beginnenden neuen Handballsaison in der Frauen-Bezirksliga entgegen. Die Trainerin des TSV Ladbergen und der Coach der HSG Hohne /Lengerich bemängeln zwar, aufgrund der Urlaubszeit nie mit dem kompletten Kader trainiert haben zu können, beide Übungsleiter haben in ihren Teams aber eine große Leistungsbereitschaft erkannt. Und sie haben große Ziele. Dass Daniela Oana und Daniel Ahmann etwas von der Materie verstehen, liegt auf der Hand, haben beide in ihrer aktiven Zeit doch in der 2. Bundesliga gespielt. In zweiten Wochen geht es los in der neuen Meisterschaftssaison.

TSV Ladbergen

Die Tränen sind getrocknet, der so unglückliche Landesliga-Abstieg in der vergangenen Saison ist vergessen. Zumindest offiziell. Ohne ein exaktes Saisonziel vorzugeben, wollen die Heidedörflerinnen eine gute Rolle spielen in der Bezirksliga . Seit Juli steckt die Mannschaft mit der neuen Trainerin Daniela Oana sowie den beiden Torwart-Trainern Uwe Haverkamp und Siggi Bürgin in der Vorbereitung. Aufgefangen werden müssen die beiden Abgänge Jenna Teigelmeister (ISV) und Stefanie Haase-Kütz (hat aufgehört). Dagegen stießen Linda Apitz (Kreuzbandriss) und Nina Wüller (Babypause) wieder zur Mannschaft. Zudem rückt Pia Kattmann aus der A-Jugend auf. Verbessern will Oana das Umschaltspiel. Der TSV soll schneller nach vorne spielen. In den bisherigen Testspielen gegen Kontrahenten aus höheren Ligen sah das schon ganz gut aus. Heute steht ein Test in Greven an, ehe morgen Teambuilding auf der Agenda steht. Am nächsten Wochenende folgt ein Trainingslager mit dem Pokalspiel in Mettingen.

Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Landesliga wollen die Damen des TSV Ladbergen in dieser Saison wieder häufiger jubeln. Foto: Jörg Wahlbrink

HSG Hohne/Lengerich

Auf die „Feinheiten“ achtet der neue Trainer Daniel Ahmann ganz genau. Deshalb hat er bereits Defizite in allen Bereichen festgestellt. Die aufzuabreiten dauere eben, weiß er. Schließlich falle die Vorbereitung mitten in die Ferienzeit. Aber er habe auch schon einige Fortschritte gesehen. Dabei ist das Programm, das er den Damen auferlegt, durchaus anspruchsvoll. „Wir müssen noch vorausschauender denken“, sagt er, fordert mehr Spielwitz und trainiert intensiv Lauf- und Ballwege. Die HSG solle für Überraschungen gut sein, nicht nur immer nach Schema F vorgehen. Die Vorbereitung offenbarte einige Tücken, da nicht immer eine Halle in Lengerich zur Verfügung stand, dennoch lief es in den bisherigen Testspielen schon ganz gut. Intensiv wird es an diesem Wochenende. Da bittet Ahmann die Damen zum Trainingslager mit bis zur vier Einheiten am Samstag. Danach soll die Mannschaft ihren Rhythmus finden und über das Pokalspiel in einer Woche fit werden für das erste Punktspiel. Zu kompensieren gilt es dann die Abgänge von Kathrin Hilgemann, Jule Ertelt, Anica Steinbach und Madelaine Hütt. Junge, hungrige Spielerinnen kommen hinzu.

Die Spiele der HSG und des TSV

TSV Ladbergen

14.09.: TSV - Sparta Münster

22.09.: Adler Münster TSV

29.09.: Vorw. Gronau - TSV

06.10.: TV Borghorst - TSV

02.11.: TSV - SC Münster 08

09.11.: W. Kinderhaus - TSV

17.11.: TSV - DJK Coesfeld

01.12.: Hohne/Lengerich - TSV

08.12.: DHG Amm./Ellew. - TSV

14.12.: TSV - BSV Roxel

12.01.2020: DJK Nottuln - TSV

Rückrunde

18.01.: Sparta Münster - TSV

02.05.: TSV - DJK Nottuln

HSG Hohne/Lengerich.

15.09.: HSG - Adler Münster

22.09.: Vorw. Grona - HSG

29.09.: HSG - TV Borghorst

06.10.: SC Münster - HSG

03.11.: HSG - W. Kinderhaus

09.11.: DJK Coesfeld - HSG

17.11.: DHG Amm./Ellew. - HSG

01.12.: HSG - TSV Ladbergen

07.12.: BSV Roxel - HSG

15.12.: HSG - DJK Nottuln

11.01.2020: Sparta Münster - HSG

Rückrunde

19.01.: Adler Münster - HSG

03.05.: HSG - Sparta Münster.