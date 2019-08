U17-Juniorinnen von Arminia Ibbenbüren feiern Premiere in der höchsten Liga

Das historische erste Bundesligaspiel im Fußballkreis Tecklenburg wird um 14 Uhr in Schierloh angepfiffen. Dabei sind auch mit Lia Feldmann und Giulia Heemann zwei Lengericherinnen, die den Weg vom SC Preußen zur Arminia gefunden haben.

Trainerin Katharina Eiter hätte sich zur Premiere sicher einen leichteren Gegner gewünscht. Für Eiter sind SGS Essen und der 1. FC Köln die Top-Favoriten. Die Essenerinnen präsentierten sich schon in den Testspielen in blendender Form und feierten am vergangenen Samstag mit einem 6:1-Kantersieg gegen den Osnabrücker SC (Niedersachsenliga) eine gelungene Generalprobe. Gegen Osnabrück standen neun Essener Spielerinnen aus der Vorsaison in der Startelf.

Nach dem großen Aderlass muss Arminias Trainerin Katharina Eiter ein neues Team formen. Aus der vergangenen Saison stehen nur noch acht Spielerinnen zur Verfügung. „Wir befinden uns momentan noch in der Findungsphase und mussten in der Vorbereitungsphase viele neue Spielerinnen integrieren. Dieser Prozess wird sich auch über den Saisonstart hinaus erstrecken. Aufgrund der Ferien verlief die Vorbereitung durchwachsen. Die Rädchen greifen noch nicht alle ineinander. Die Stimmung ist aber sehr gut. Alle Neuzugänge sind bereits jetzt ein fester Bestandteil des Teams und werden über die ganze Saison gesehen sicherlich eine Verstärkung sein“, sagt Katharina Eiter.

In der sechswöchigen Vorbereitung hat Eiter aber auch schon eine große Entwicklung gesehen. Nach den ansprechenden Leistungen beim Turnier in Bielefeld haben die DJK-Mädels gegen die Frauen des SV Haderberg (Landesliga) trotz der 1:2-Niederlage gezeigt, dass sie gegen körperlich überlegene Mannschaften gut mithalten können. Die Leistungsstärke der Bundesliga kann Eiter noch nicht einschätzen. „Wo wir wirklich stehen, werden wir nach den ersten gespielten Partien sehen.“ Für Eiter geht es gegen den Favoriten aus dem Ruhrgebiet weniger um spielerische Elemente. „Wir müssen diszipliniert und kompakt verteidigen. Es muss uns gelingen, das Essener Kombinationsspiel zu zerstören, wir müssen aggressiv gegen den Ball arbeiten und dann auf den einen oder anderen Konter spekulieren“, hat Eiter ein klares taktisches Konzept.

Arminia Ibbenbüren

Abgänge: Johanna Schulze-Bilk, Pauline Watta, Pia Bernardy, Judith Höfting, Alina Ochmann, Charlotte Schulte (alle eigene Frauen), Lina Jäger (Germania Hauenhorst), Milena Vorholt (SF Gellendorf), Manon Stefens (aufgehört)

Zugänge: Jette Agnischock, Svea Eggemeier, Lisa Krusemeyer, Lisa Quandt, Antonia Lenger, Ronja Konermann, Greta Hock (alle eigene C-Mädchen), Nele Alfing, Jolina Baartz, Juelle-Joy Muthulingam, Marie Neuhaus, (alle eigene B2-Mädchen), Eva Arentz (FC Eintracht Rheine), Lia Feldmann, Giulia Heemann ( beide SC Preußen Lengerich), Ina Kölker (Wacker Mecklenbeck), Janne Lagemann-Kohnhorst (Warendorfer SU), Wiebke Kloos (SF Gellendorf)

Kader

Giulia Heemann, Eva Arentz, Lia Feldmann, Ina Kölker, Janne Lagemann-Kohnhorst, Wiebke Kloos, Verona Gutaj, Emma Harrison, Hannah Kleve, Luna Ortmeier, Mia Westmeyer, Diana Wiebe, Pia-Laura Wisnewski, Jette Agnischock, Svea Eggemeier, Lisa Krusemeyer, Lisa Quandt, Antonia Lenger, Ronja Konermann, Greta Hock, Nele Alfing, Jolina Baartz, Juelle-Joy Muthulingam, Marie Neuhaus

Trainer: Katharina Eiter, Thomas Ochmann, Robin Saatkamp

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavoriten: SGS Essen, 1.FC Köln