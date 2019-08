Sportfreunde Lotte verpflichten Nelson Mandela Mbouhom

Nach den zuletzt negativen Schlagzeilen über die Sportfreunde Lotte kann der Drittliga-Absteiger auch mal wieder etwas Positives vermelden. Nelson Mandela Mbouhom wird ein Sportfreund. Er hat einen Vertrag bis Juni 2020 unterschrieben. Der 20-Jährige war zuletzt für Eintracht Frankfurt aktiv.

Nach Stationen in den Jugendabteilungen des FC Barcelona, Real Valladolid sowie der TSG Hoffenheim wechselte der variable Offensivspieler im Jahr 2014 in das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt. Im Sommer 2017 erhielt Mbouhom einen Profivertrag, erlitt jedoch im Oktober 2017 in einem Spiel für die U19 der Eintracht einen Kreuzbandriss. Seit dem 1. Juli 2019 ist der Kameruner ohne Verein und wusste bei den Sportfreunden im Probetraining zu überzeugen.

„Nelson bringt trotz seines noch jungen Alters viel Qualität mit und kann uns in der Offensive weiterhelfen. Er wird noch etwas Zeit brauchen, bis er bei 100 Prozent ist“, sagt Cheftrainer Ismail Atalan . „Er hatte zuletzt Pech mit Verletzungen, aber er ist hoch talentiert. Ich hoffe, dass er bei uns den Durchbruch schafft. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu.“ Bei den SFL erhält Nelson Mandela Mbouhom die Rückennummer 17. Schon am Montag wird der Neuzugang in Wattenscheid zum Kader der Sportfreunde gehören. Das könnte unter Umständen auch auf Alexander Langlitz zutreffen. Er macht nach seiner Schulterverletzung große Fortschritte. Ein Comeback am Montag ist nicht ausgeschlossen.

Das Spiel, das ab 20.15 Uhr live bei Sport 1 übertragen wird, steht unter einem besonderen Stern. Im Prinzip sind die Sportfreunde Lotte und die SG Wattenscheid 09 Brüder im Geiste. Beide plagen große finanzielle Sorgen, die in der abgelaufenen Woche auch öffentlich wurden. Während sich in Lotte nach vielen Gesprächen und der signalisierten Bereitschaft der betroffenen Speiler, auf einen Teil ihres Gehaltes zu verzichten, eine Einigung anbahnt, weiß im Ruhrgebiet niemand, wie es genau weitergeht.

Bis zum nächsten Freitag muss die SG 09 beim Insolvenzgericht Stellung beziehen. Nachdem die Techniker Krankenkasse (TK) einen Insolvenzantrag gegen den Regionalligisten stellte, ist der Verein nun in der Bringschuld. Sportdirektor Peter Neururer ist bereits zurückgetreten. Er fühlt sich von den Entscheidern im Verein hinters Licht geführt. Ob alle Spieler bleiben, steht auch in den Sternen.

Ähnlich wie in Lotte steckt auch Wattenscheid-Coach Farat Toku in der Bredouille. Noch zieht die Mannschaft mit. Sollten die Gehälter aber weiterhin nicht überwiesen werden, droht weiter Ungemach. Inwieweit sich das Theater an der Lohrheide auf das Spiel am Montagabend ausbreitet, vermag SFL-Coach Atalan nicht zu sagen: „Es wird soviel geschrieben. Keiner weiß genau, was dort passiert. Gefühlt ist Wattenscheid seit 15 Jahren insolvent. Aber es geht immer weiter. Das wird auch jetzt so sein. Deshalb machen es die Vorgänge in Wattenscheid für uns am Montagabend ganz bestimmt nicht leichter.“