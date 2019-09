Der SC Preußen Lengerich hat den zweiten Saisonsieg eingefahren. Am Freitagabend setzte sich die Crew um Trainer Pascal Heemann in einem vorgezogenen Spiel mit 1:0 gegen den SC Dörenthe durch. Im zweiten Freitag-Spiel triumphierte Brukteria Dreierwalde mit 3:1 gegen SW Esch.

Preußen Lengerich - SC Dörenthe 1:0 (0:0)

Das Tor des Tages erzielte Martin Fleige nach einer guten Stunde. Damit fuhren die Preußen nach dem 3:1 in Ladbergen den zweiten Sieg in Folge ein. Der war durchaus glücklich, aber nicht unverdient. Die Gäste verzeichneten einige gute Chancen, die zumeist Torhüter Tim kipp zunichte machte. Allerdings hätten such die Preußen noch das eine oder andere Tor nachlegen können. Groß war der Frust dennoch von DSC-Coach Ralf Scholz: „Wir hatten hier sechs oder sieben hundertprozentige Chancen. Wenn du die nicht nutzt, musst du dich nicht wundern.“ Dem wollte Pascal Heemann nicht komplett widersprechen. Er zollte seiner Elf dennoch ein Lob.

Tor: 1:0 Fleige (65.).

Brukteria Dreierwalde - SW Esch 6:3 (2:0)

Nach 30 Minuten hätten die Partie eigentlich schon entschieden sein müssen. Die Gastgeber führten durch Treffer von Frank Zumwalde und Thomas Wieschemeyer mit 2:0, zudem vergaben erneut Zumwalde und Wieschemeyer absolute Hochkaräter. „Da müssen wir einfach das dritte und vierte Tor machen“, haderte Brukteria-Trainer Jan Wissing. Ab der 35. Minute wurde Esch dann immer stärker, hätte seinerseits noch vor der Pause verkürzen müssen. In Durchgang zwei entwickelte sich dann ein offenes Duell mit löchrigen Abwehrreihen. Binnen 180 Sekunden glich Esch durch Malte Lietmann und Tobias Brinkhues zum 2:2 aus, doch fast postwendend antwortete die Heimelf mit einem Doppelschlag zur Vorentscheidung. „Hintenraus hatten wir heute das nötige Glück“, fasste Wissing zusammen.

Tore: 1:0 Zumwalde (4.), 2:0 Wieschemeyer (21.), 2:1 Lietmann (62.), 2:2 Brinkhues (64./Foulelfmeter), 3:2, 4:2 Wieschemeyer (66., 70.), 5:2 Vennemann (74.), 6:2 Vehr (79.), 6:3 J. Holthaus (90.).