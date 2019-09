Zweite Runde mit einigen Topspielen

Im Juniorenfußball geht es Schlag auf Schlag. Nach der ersten Runde um den Kreispokal vor Wochenfrist geht es für die Nachwuchskicker in diesen Tagen bereits um den Einzug ins Viertelfinale. Der Startschuss in der Meisterschaft fällt am kommenden Wochenende. Mit den C-Junioren von Westfalia Hopsten steht der erste Viertelfinalist schon fest. Die Hopstener setzten sich am Samstag mit 5:0 beim SV Dickenberg durch.

In dieser Woche stehen 78 weitere Mannschaften im Achtelfinale auf dem Prüfstand. Bei den A-Junioren kommt es am Mittwoch zwischen Cheruskia Laggenbeck und SF Lotte zu einer echten Knüller-Paarung. Für beide Teams ist das Top-Spiel der letzte Härtetest vor dem Saisonstart in der Meisterschaft. Die SF Lotte treten mit zwölf Neuzugängen an und sind als Bezirksligist natürlich favorisiert. Auch der zweite Bezirksligist, die Ibbenbürener SV, ist beim B-Ligisten Westfalia Hopsten klarer Favorit. Vier A-Ligisten treffen sich bereits vier Tage später in der Meisterschaft wieder. Der SC Preußen Lengerich empfängt Aufsteiger JSG Steinbeck/Uffeln und die JSG Ladbergen/Brochterbeck/Dörenthe die Mettinger Eintracht. In den Partien zwischen TuS Recke gegen Teuto Riesenbeck und SW Esch gegen JSG Westerkappeln/Velpe müssen zwei A-Ligisten die Segel vorzeitig streichen. Die B-Ligisten JSG Bevergern/Rodde (gegen Arminia Ibbenbüren) und SV Dickenberg (gegen JSG Büren/Halen/Piesberg) sind nur krasser Außenseiter.

Für große Spannung sorgt am Dienstag das Duell der B-Junioren zwischen SF Lotte gegen Bezirksliga-Aufsteiger Arminia Ibbenbüren. Herausragend ist auch das Top-Spiel der D-Junioren zwischen SF Lotte und Titelverteidiger Ibbenbürener SV. Die C- und D-Junioren des SC Preußen Lengerich wollen für das Bezirksligadebüt am kommenden Samstag eine gelungene Generalprobe feiern.

Junioren-Kreispokal

2. Runde

A-Junioren

Dienstag (19 Uhr):

TuS Recke – Teuto Riesenbeck

Mittwoch (19 Uhr):

Cheruskia Laggenbeck – SF Lotte

Westfalia Hopsten – Ibbenbürener SV

Pr. Lengerich – JSG Steinbeck/Uffeln

SW Esch – JSG Westerkappeln/Velpe

JSG Ladbergen/Bro./Dö. - E.Mettingen

JSG Bevergern/Rodde – Arm. Ibbenbüren

SV Dickenberg – JSG Büren/Halen/Pi.

B-Junioren

Dienstag (19 Uhr):

SF Lotte – Arminia Ibbenbüren

Mittwoch (19 Uhr):

Westfalia Hopsten – Pr. Lengerich

JSG Büren/Halen/Piesberg - ISV

VfL Ladbergen – Teuto Riesenbeck

JSG Steinbeck/Uffeln- Eintracht Mettingen

JSG Bevergern/Rodde – SW Esch

Hörstel/Dreierwalde – Westerkappen/Velpe

TuS Recke – Falke Saerbeck

C-Junioren

SV Dickenberg – Westfalia Hopsten0:5

Mittwoch (18 Uhr):

TuS Recke - Ibbenbürener SV

Falke Saerbeck - Cheruskia Laggenbeck

JSG Leeden/Tecklenburg – SF Lotte

Dörenthe/Brochterbeck – Pr. Lengerich

SW Lienen – JSG Westerkappeln/Velpe

JSG Büren/Halen – JSG Steinbeck/Uffeln

Teuto Riesenbeck – Eintracht Mettingen

D-Junioren

Mittwoch (18 Uhr):

Bevergern/Rodde - Steinbeck/Uffeln

Teuto Riesenbeck - Westfalia Hopsten

SF Lotte - Ibbenbürener SV

SW Esch - JSG Büren/Halen/Piesberg

Cheruskia Laggenbeck - VfL Ladbergen

Brukteria Dreierwalde – Eintr. Mettingen

SC Hörstel - Preußen Lengerich

SW Lienen – Falke Saerbeck

B-Mädchen

1. Runde

Mittwoch (19 Uhr):

Teuto Riesenbeck – Westfalia Hopsten

Falke Saerbeck – TuS Recke

C-Mädchen

2. Runde (11./12. September):

TuS Recke - Arminia Ibbenbüren

Bevergern/Rodde – Eintracht Mettingen

Ibbenbürener SV – Falke Saerbeck

Hörstel/Dreierwalde – Pr. Lengerich

D-Mädchen

1. Runde

Mittwoch (18 Uhr):

Falke Saerbeck – TuS Recke

Samstag (10.30 Uhr):

Preußen Lengerich – Eintracht Mettingen