VfL Osnabrücks Anas Ouahim in einem Team mit BVB-Star Hakimi

Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes dürfte einmal durchgeatmet haben, als am Montagabend die erste Transferperiode der Saison im deutschen Profifußball endete. Der VfL hat mit dem Aufstieg und dem guten Start in die 2. Fußball-Bundesliga Aufsehen erregt, und die Qualitäten des Kaders haben sich herumgesprochen, aber die Lila-Weißen mussten auch auf den letzten Metern nicht den Verlust eines Stammspielers hinnehmen.

Einer der Leistungs- und Hoffnungsträger verließ Osnabrück noch am Sonntagabend, allerdings mit der Perspektive, nach der Länderspielpause zum VfL zurückzukehren: Anas Ouahim flog wenige Stunden nach dem 3:0-Sieg gegen den Karlsruher SC von Frankfurt nach Marokko. Schon für Montag hatte U-23-Nationaltrainer Patrice Beaumelle die erste Trainingseinheit seines Teams angesetzt.

In der Qualifikation zum Afrika-Cup trifft Marokkos U23 in Hin- und Rückspiel auf Mali. Ein Schlag auf den rechten Fuß aus dem KSC-Spiel soll Ouahim nicht bremsen. Auch für diese Nominierung habe er „in den letzten Jahren hart gearbeitet. Ich gebe in jedem Training alles und gehe in jedes Spiel mit 110 Prozent“, sagt der 21-jährige Sohn marokkanischer Eltern, der in Leverkusen geboren wurde.

Nun ist das erste Länderspiel für sein Heimatland in Sicht. „Ich danke Gott dafür und freue mich extrem“, sagte Ouahim vor seiner Abreise: „Wenn man den Kader anschaut, sind Topspieler dabei. Zu dieser Mannschaft dazuzugehören ist eine absolute Wertschätzung.“ Zum Team gehören unter anderen Ajax Amsterdams Noussair Mazraoui, Borussia Dortmunds Achraf Hakimi und Hamza Mendyl, der vom FC Schalke derzeit an Dijon ausgeliehen ist.

Ob und wie lange Ouahim zum Einsatz kommt? „Ich lasse mich überraschen“, sagt der dribbelstarke Mittelfeldspieler, der die Reise „mit einem guten Gefühl“ antrat. „Ich vertraue auf meine Qualitäten und hoffe, ich kann sie einbringen.“ Der Sieg gegen Karlsruhe gibt ihm Rückenwind, auch wenn es nicht sein bestes Spiel im VfL-Trikot war. „Man kann nicht jede Woche ein Topspiel zeigen. Das kann nicht mal Lionel Messi“, sagt er nüchtern und will seine Leistungen realistisch einschätzen: „Auch wenn ich mal hoch gelobt werde, bleibe ich ruhig.“

Obwohl er schon zwei Zweitligatore erzielt hat, will er seine Torgefährlichkeit noch steigern – und die Pflichtaufgaben nicht vernachlässigen. „Ich kann vorne was Verrücktes machen, aber bin mir nicht zu schade, um gegen den Ball zu arbeiten. Das mache ich gerne, darüber komme ich ins Spiel“, sagt Ouahim.

Nicht bei seinen Defensivaufgaben als Rechtsverteidiger, sondern bei einem Vorstoß in die Offensive wurde Felix Agu am Sonntag von Karlsruhes Damian Roßbach robust abgeräumt. Nach seiner Behandlung humpelte der 19-Jährige noch, biss danach auf die Zähne, aber bevor es für ihn am Montag zur deutschen U21 ging, stand mit dick bandagiertem Fuß erst noch eine Untersuchung an. Die genaue Diagnose blieb am Montag offen. Immerhin konnte Agu zum DFB-Nachwuchs reisen. In Zwickau trainierte er allerdings nicht voll mit der Mannschaft, sondern absolvierte ein individuelles Athletikprogramm. Abzuwarten ist, wann Agu in die Mission „kompletter Neuanfang“ einsteigen kann, die U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ausgerufen hat. Am Donnerstag (18.15 Uhr) wird in Zwickau das Test-Länderspiel gegen Griechenland angepfiffen. Am kommenden Dienstag (10. September, 20 Uhr) startet das Team in Wales in die EM-Qualifikation.