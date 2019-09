Gelingt SW Lienen Revanche für 1:5-Pokalpleite?

Die Stimmung beim Gastgeber Teuto Riesenbeck verbessert sich von Woche zu Woche. Nach dem Ende der monatelangen Negativserie blickt der Bezirksliga-Absteiger optimistisch in die Zukunft, ist mittlerweile selber seit vier Partien unbesiegt. „Das Pokalspiel muss aber schnell aus den Köpfen raus“, warnt Reinald Wiesch aus dem Teuto-Trainergespann vor einem Selbstläufer. Er weiß allerdings: „Die Lienener sind verwundbar.“ Gerade defensiv offenbarte die Horstkotte-Elf bislang einige Schwächen, kassierte bereits 15 Gegentore. Die 16 erzielten Treffer sind dagegen ein Beweis für die Offensivstärke der Gäste.

Punktspiele zwischen beiden Mannschaften gab es zuletzt in der Saison 2012/2013. Beide Spiele der damaligen A-Liga-Saison gewann der SV Teuto, 3:0 in Lienen sowie 2:1 im Rückspiel zu Hause. Anstoß in der Oase-Arena ist um 19.30 Uhr. Alle übrigen Spiele des fünften Spieltags der Kreisliga A steigen am Sonntagnachmittag.