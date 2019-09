Mit dem Bus geht es schon am Freitag los für die U17-Fußballerinnen der DJK Arminia Ibbenbüren nach Rheinland-Pfalz. Dort ist das Team am zweiten Spieltag am Samstag ab 11 Uhr beim FC Speyer 09 gefordert. 400 Kilometer beträgt die Anfahrt. Dann folgen eben auch 400 Kilometer zurück. Dass die Armininnen vor Ort übernachten, daran führt deshalb kein Weg vorbei. Die Begleitumstände machen auch die erste Auswärtspartie in der Bundesliga zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. Über das Ergebnis informiert die DJK Arminia im Liveticker beim Ergebnisdienst fussball.de.

Aufsteiger Arminia Ibbenbüren wurde am vergangenen Wochenende vom amtierenden Meister SGS Essen mit gleich deutlich 1:5 in die Schranken gewiesen. Die Enttäuschung hielt sich bei der DJK aber in Grenzen, allzu viel kritisieren wollte Trainerin Katharina Eiter nicht. Der FC Speyer 09 unterlag in seinem Auftaktspiel beim FC Iserlohn mit 0:2.

Die Personalsituation ist laut Katharina Eiter entspannt, einzig Lia Feldmann befindet sich auf einer Klassenfahrt und wird daher nicht mit der Mannschaft nach Speyer fahren.

„Ziel gegen Speyer ist es, an die über weite Strecken disziplinierte Defensivarbeit aus dem letzten Spiel anzuknüpfen und mehr spielerische Akzente nach vorne zu setzen“, sagt Arminias Cheftrainerin Katharina Eiter. „Wir sind hoffentlich nach der auswärtigen Übernachtung hellwach und auf den Punkt da.“