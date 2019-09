VfL Ladbergen will gegen Brukteria Dreierwalde die ersten Punkte

Nein, zufrieden sein kann der VfL Ladbergen mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht. Nach vier Spieltagen stehen die Heidedörfler ohne Punktgewinn am Tabellenende. Das soll sich am Sonntag ändern, wenn Brukteria Dreierwalde im Stadion an der Königsbrücke gastiert. Am Freitagabend standen sich bereits Teuto Riesenbeck und SW Lienen gegenüber. Die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Am Sonntag treffen die Reserve der Ibbenbürener SV und Falke Saerbeck bereits ab 13.15 Uhr aufeinander. Alle anderen Kreisliga-A-Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen.

VfL Ladbegen - Brukteria Dreierwalde

Dreierwaldes Trainer Jan Wissing warnt davor, das Schlusslicht an deren aktueller Platzierung zu messen. „Ladbergen ist vorne durch Simon Richter immer für ein Tor gut und hat es vor allem gegen Arminia auch gut gemacht.“ Großartig mit dem Gegner beschäftigen wollen sich die Dreierwalde aber nicht, vielmehr wollen sie ihren guten Start vergolden und Sieg Nummer vier einfahren. Zwar muss Brukteria auf einige Stammkräfte verzichten, noch gravierender ist die Personalnot aber beim VfL. Woche für Woche muss Trainer Andreas Habben improvisieren. Das ist auch morgen der Fall. Dennoch hofft der Ladberger Coach, die Misserfolgsserie beenden zu können.

Eintr. Mettingen - SC Halen

Mit zwölf Punkten aus vier Partien ist der SC Halen perfekt gestartet. Vor dem mit Spannung erwarteten Gastspiel beim Titel-Favoriten Eintracht Mettingen kann Halens Spielertrainer Björn Jansson auch auf personeller Ebene eine interessante Nachricht vermelden. So ist Angreifer Stefan Seiler von nun an ein vollwertiges Mitglied im Halener Kader und nicht wie ursprünglich angedacht nur ein Stand-By-Spieler. „Wir hatten unter der Woche ein langes Gespräch, Stefan hat wieder Blut geleckt“, ist Jansson „richtig froh“ über den Neuen. „Stefan hat eine enorme Qualität, wir werden ihn jetzt sehr regelmäßig in unserem Trikot sehen“, strahlt der SCH-Coach.

SW Esch - SV Dickenberg

Es ist einige Jahre her, dass es in der A-Liga zum Nachbarschaftsderby kam. Am Sonntag ist es wieder soweit.

Arm. Ibbenbüren - Westf. Hopsten

In einem sind sich Hubertus Arminia-Trainer Hubi Ahmann und sein Hopstener Amtskollege Frank Greiwe einig, der Saisonstart in der hätte besser verlaufen können. Deshalb spielen beide auf Sieg.

SC Dörenthe - SV Büren

Die Form aus der Rückrunde der Vorsaison habe seine Elf noch nicht erreicht, die magere Ausbeute von nur drei Zählern passt für DSC-Coach Ralf Scholz trotzdem nicht. Vor dem aktuellen Spitzenreiter und deren gezeigten Leistungen hat der Dörenther Mann an der Seitenlinie höchsten Respekt. „Die spielerische Qualität hatten sie schon im Vorjahr, jetzt haben sie sich mit Marco Schneider und Patrick Klug richtig verstärkt und haben einfach einen Lauf.“

Ibbenbürener SV 2 - Falke Saerbeck

Die Defensive ist im bisherigen Saisonverlauf die Achillesferse der Ibbenbürener. 17 Gegentreffer bedeuten gemeinsam mit Schlusslicht Ladbergen den Negativrekord der Liga. „Da müssen wir uns alle verbessern“, fordert Trainer Philipp Hölscher insgesamt eine Verbesserung der Defensivarbeit.