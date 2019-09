RV Ibbenbüren nimmt den Wanderpokal mit

Sechs Mannschaften waren zum Springen angetreten, darunter mit dem späteren Sieger RVI, RV Ostbevern und Gastgeber Ladbergen drei reine Vereinsmannschaften. Drei zusammengewürfelte Equipen traten ebenfalls an. Den Pokal konnte laut Reglement jedoch nur eine Vereinsmannschaft gewinnen.

Gastgeber Ladbergen trat nur mit drei Reiterinnen an und ging das Risiko ein, sich kein Streichergebnis leisten zu können. Christina Erpenbeck auf Houston‘s Hillary leistete sich einen Abwurf (4 Fehler), Marie-Sophie Oelrich und Einstein kassierten zwei Abwürfe. Zwar blieb im dritten Umlauf Nele Bettler mit Caitana fehlerfrei, doch mit zwölf Strafpunkten kam der IZRFV nicht mehr für den Sieg in Frage, am Ende reichte es „nur“ zu Rang fünf, wobei die insgesamt langsamere Zeit im Vergleich zu zum Team „Spaßvögel“ (2.), „Egal woher“ (3.) und Ostbevern (4.) den Ausschlag gab. Alle Teams hatten zwölf Punkte auf dem Konto.

Der RVI hatte nach drei Durchgängen erst acht Punkte. Paulina Pötter und Leonie Krämer hatten je einmal gepatzt, Kathrin Höltken blieb im Parcours fehlerfrei. Da konnte es sich Ann-Kathrin Auer, mit 26 Punkten erlauben, das Streichergebnis zu liefern.

Reitturnier: RV Ibbenbüren schnappt sich den Wanderpokal 1/47 Foto: Uwe Wolter

Die zweite Mannschaftsprüfung des ersten Turniertages ging nach Münster. Im Mannschafts-Dressurwettbewerb siegte das Team vom RV Münster-Sprakel vor dem kombinierten Team des RV Hörstel und SV Dickenberg.

Die erste Siegerschleife des Turniers holte sich Samstagfrüh in der Halle Julie-Marie Czekalla aus Greven mit Neymar. Sie gewann die Eignungsprüfung für Reitpferde. Etwas später folgte die erste Siegerehrung auf dem Springparcours. Auch dort ging der Sieg an einen Grevener. Dennis Albers bekam in der Springpfgerdeprüfung der Klasse A** für seinen Ritt auf Lavello die beste Wertnote. Platz vier sicherte sich hier Verena Löpmeier (Ladbergen) auf Loretta Loca.

„Alles ist heute super gelaufen. Wir haben gute Prüfung gesehen. Es sind deutlich mehr Starter gekommen, als wir erwartet haben. Auch das Wetter hat perfekt geklappt“, zog Martin Oelrich, Vorsitzender des IZRFV Ladbergen, am Samstagabend ein positives Zwischenfazit. Über das weitere Turniergeschehen am Sonntag berichten wir noch.