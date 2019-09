VfL Ladbergen fährt ersten Punkt ein – SW Lienen kommt unter die Räder

Gehörig unter die Räder kam bereits am Freitag SW Lienen. Die Schwarz-Weißen unterlagen bei Teuto Riesenbeck mit 0:6. 3:3-Unentschieden endete das Spitzenspiel zwischen Eintracht Mettingen und SC Halen .

VfL Ladbergen - Br. Dreierwalde 1:1 (0:0)

Ein „unterm Strich durchaus gerechtes“ Unentschieden sah Dreierwaldes Trainer Jan Wissing in Ladbergen. Dabei verpassten es die Brukterer nach dem 1:0 durch Frank Zumwalde (78.) nachzulegen, Thomas Wieschemeyer, Philipp Holtkamp sowie Kevin Tepe hätten freistehend das 2:0 nachlegen müssen. Der 1:1-Ausgleich des VfL fiel dann nach einem Konter eine Viertelstunde vor Schluss. Die Ladberger verdienten sich das Remis aufgrund einer starken ersten Halbzeit, in der sie viel Druck entfachten, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden.

Tore: 0:1 Zumwalde (48.), 1:1 Richter (75.).

Teuto Riesenbeck - SW Lienen 6:0

Das Experiment Benedikt Bischoff vom Innenverteidiger zum Angreifer umzuschulen war eine mutige Entscheidung vom Teuto-Trainergespann Reinald Wiesch und Frank Karlisch, aber letztlich die richtige Maßnahme. Bischoff erzielte gleich vier Tore. „Wir haben Lienen früh unter Druck gesetzt und sind immer wieder mit Tempo über die außen gekommen“, sah Wiesch einen durchweg gelungenen Auftritt der Seinen in Durchgang eins. Schon nach zehn Minuten führte Riesenbeck mit 2:0, zur Pause hieß es 4:0. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gastgeber dann ruhiger angehen, Lienen gelang es, das Duell offener zu gestalten. Für Zählbares kamen die Gäste aber nie in Frage.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Bischoff (7., 10., 41., 45.), 5:0 Domagalla (75.), 6:0 Kürten (82.).

Eintracht Mettingen - SC Halen 3:3 (0:1)

Stolz über die „Wahnsinns-Moral“ seiner Truppe war Eintracht-Trainer Tobias Stenzel nach einer packenden Schlussphase. Vier Minuten vor dem Ende hatte Halens Stefan Seiler mit dem 3:1 praktisch für die Entscheidung gesorgt, doch Mettingen schlug zurück. Zunächst verkürzte Nico Schröer auf 2:3 (88.), in der Schlussminute hämmerte dann Marius Moormann einen Freistoß zum 3:3 in die Maschen und sorgte für Jubelszenen im Tüöttensportpark. „Gefühlt sind wir der Sieger“, strahlte Stenzel.

Tore: 0:1 Seiler (26.), 0:2 Schulz (67.), 1:2 Gilhaus (70.), 1:3 Seiler (86.), 2:3 Schröer (88.), 3:3 Moormann (90.).

SC Dörenthe - SV Büren 3:2 (0:0)

Hoch her ging es in Dörenthe. Die Partie nahm ab der 60. Minute richtig Fahrt auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dörenthe das vermeintliche 2:0 erzielt, doch nachdem der Schiedsrichter den Treffer bereits gegeben hatte, nahm er ihn wieder zurück. So blieb es bis zum Abpfiff spannend.

Tore: 1:0 Knüppe (56.), 1:1 Nagava (60.), 2:1 Knüppe 76.), 3:1 Till (89.), 3:2 Schlegel (90.+3).

Arm. Ibbenbüren - W. Hopsten 4:1 (1:1)

Tore: 1:0 Walsch (9.), 1:1 Schrey (45.), 2:1, 3:1 Breuer (58., 73.), 4:1 Mahmutovic (86.).

SW Esch - SV Dickenberg 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 N. Osterbrink (11.), 1:1 Brinkhues (70., Foulelfmeter), 1:2 Jürgens (79.).

Ibbenbürener SV 2 - Falke Saerbeck 1:4 (1:1)

Tore: 0:1 Usov (40.), 1:1 Feldhaus (42.), 1:2 N. Gütt (58., Eigentor), 1:3 Potthoff (67.), 1:4 Usov (77.).