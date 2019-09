Eintracht Mettingen erster Tabellenführer

Neuling JSG Büren/Halen/Piesberg trumpfte mit einem 2:0-Sieg gegen Teuto Riesenbeck auf. In einem vorgezogenen Spiel empfängt die JSG Steinbeck /Uffeln am Mittwoch die DJK Arminia Ibbenbüren .

Arminia Ibbenbüren - Westerkappeln/Velpe 4:2

In der siebten Minute traf Arminias Angreifer Patrick Winter nur die Querlatte. Die Ibbenbürener waren danach weiter spielbestimmend, gerieten aber durch zwei Kontertore mit 0:2 in Rückstand. Die Treffer durch Nils Mindrup (10.) und Bastian Dölemeyer (23.) wurden blitzsauber herausgespielt. In der 33. Minute verkürzte Mathis Breher auf 1:2. Nach zahlreichen Chancen gelang Steffen Meyer in der 70. Minute mit einem Schuss aus 22 Metern der verdiente Ausgleich. Für die DJK-Führung sorgte Joscha Lüttel in der 85. Minute per Foulelfmeter. Auf Querpass von Arne Rohlmann machte Calvin Nowak in der 87. Minute den Deckel drauf.

JSG Büren/Halen/Piesberg - Teuto Riesenbeck 2:0

Die Platzherren übernahmen nach einer verteilten Anfangsviertelstunde immer mehr das Zepter und hatten auch die besseren Abschlussmöglichkeiten. Für die verdiente 1:0 Führung sorgte Julian Krehenbrink in der 41. Minute per Kopf auf Flanke von Louis Piepmeyer. Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit des Klassenneulings aus Büren/Halen/Piesberg. Er traf noch drei Mal das Aluminium. Die 2:0-Führung durch Leon Hörnschemeyer nach einem Sololauf in der 59. Minute war zu diesem Zeitpunkt vollauf verdient. In der 65. Minute parierte Bürens Torhüter Jonas Witte die einzige Riesenbecker Torchance.

JSG Ladbergen./Dö./Bro. - Eintracht Mettingen 0:4

Die Gastgeber zeigten gegen die spielstarken Mettinger kämpferisch eine couragierte Leistung und hielten das Spiel lange offen. Für die Gäste-Führung sorgte Felix Dauwe (18.) mit einem Flachschuss. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Louis Schlathölter in der 38. Minute, als er mit einem Schuss aus 18 Metern am Mettinger Torhüter Niklas Glasmeyer scheiterte. Nach der Pause setzte sich die Eintracht spielerisch besser in Szene. In der 56. Minute traf Julian Glasmeyer nur den Brochterbecker Pfosten. Zwei zwei Minuten später erhöhte David Kallert mit einem Schlenzer auf 2:0 und Lukas Fuchs in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 3:0. Für den 4:0 Endstand sorgte Fuchs in der 82. Minute auf Zuspiel von Mirko Baune.

Cheruskia Laggenbeck - Falke Saerbeck 3:1

Die Laggenbecker kamen mit einer mittelprächtigen Leistung zu einem ungefährdeten Sieg und ließen viele gute Torgelegenheiten ungenutzt. Für die Laggenbecker Führung sorgte Hadi Shehab in der 13. Minute. In der Nachspielzeit stellte Luca Bajorath den 2:0-Pausenstand sicher. Dann dauerte es bis zur 79. Minute, ehe Jakub Kopaczek auf 3:0 erhöhte. Für die Resultatsverbesserung zum 3:1 sorgte Lars Beermann in der 85. Minute.

SW Esch - TuS Recke 3:2

Die Escher hatten in einem ausgeglichenen Spiel das glücklichere Ende. Vor der Pause hatten beide Teams nur wenige Gelegenheiten. In der 15. Minute scheiterte Pedro Oelgemöller am Recker Torhüter Matti Witthacke. Fünf Minuten nach dem Wechsel traf Oelgemöller nur die Querlatte. Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 62. Minute brachte Oelgemöller die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nach einem Freistoß sorgte Jonathan Mensing (65.) für den Ausgleich. Postwendend gelang Simon Lammers nach einem Konter die Escher Führung. Nach einem Freistoß glich Noah Niemann in der 70. Minute per Kopf erneut aus. In der 76. Minute nutzte Oelgemöller einen Abwehrfehler zum 3:2-Siegtreffer.

Preußen Lengerich - JSG Steinbeck/Uffeln abgebr.

Das Spiel wurde in der 50. Minute wegen einer schweren Verletzung eines Steinbecker Spielers abgebrochen. Nach einer langen Wartezeit wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Steinbecker waren nach dem Vorfall geschockt und verzichteten auf die Spielfortsetzung. Korhan Adam (3. und 15.), Tom Bosse (11.) und Kevin Micke (18. und 30.) hatten die Preußen nach einer halben Stunde mit 5:0 in Führung gebracht. Robin Bücker (39., 44.) hatten noch vor Pause auf 5:2 verkürzt.

JSG Steinbeck/Uffeln - Arminia Ibbenbüren

Der Klassenneuling aus Steinbeck/Uffeln musste bereits am letzten Mittwoch im Pokal bei Preußen Lengerich Lehrgeld zahlen und kam mit 0:9 unter die Räder. Mit Arminia Ibbenbüren erwarten die Gastgeber am Mittwoch (19 Uhr) in Uffeln ein weiteres Spitzenteam und wollen sich mit einer kompakten Abwehrleistung besser aus der Affäre ziehen als zuletzt. Die Arminen wollen nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen die JSG Westerkappeln/Uffeln nachlegen und vorrübergehend die Tabellenführung übernehmen.