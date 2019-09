Die Niggemeier-Schützlinge benötigten aber eine lange Anlaufzei. Nach einem Pfostentreffer scheiterte Christian Kätker in der 39. Minute zunächst an Arminias Torhüter Simon Keller, den Abpraller setzte er im Nachschuss zur 1:0-Pausenführung in die Maschen.

Im zweiten Durchgang krönten Kapitän Maximilian Walkentin (50., 85.) und Lukas Wehner (70., 80.) ihre überragenden Leistung mit jeweils zwei Treffern. Mit dem zweiten Treffer hatte Kätker den Vorsprung zwischenzeitlich in der 75. Minute auf 4:0 ausgebaut. Die JSG Tecklenburg/Leeden musste sich zum Auftakt beim Favoriten JSG Bevergern/Rodde mit 7:0 geschlagen geben. Die Zweitvertretung der JSG Brochterbeck/Ladbergen/Dörenthe kassierte durch zwei späte Gegentreffer beim SV Dickenberg eine 1:3-Niederlage. Kilian Freude hatte die Gäste in der 24. Minute mit 1:0 in Führung gebracht.