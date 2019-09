Lasse Timmer feiert Doppelsieg im M-Springen

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Martin Oelrich , Vorsitzender des IZRFV Ladbergen, als am Sonntagabend die letzte Siegerehrung während des zweitägigen Reitturniers am Schulenburger Weg vorgenommen worden ist. „Der zweite Tage war noch einmal besser, es war deutlich mehr Publikum da. Und das Wetter war für die Reiter optimal, es war nicht zu warm. Eigentlich war alles optimal. Die Verhältnisse waren super, wir haben tollen Sport gesehen“, so Oelrich weiter. Die ganzen Mühen der Vorbereitung hätten sich somit vollauf gelohnt, freute sich der Vorsitzende.

Für gute Laune bei Oelrich sorgte zudem, dass die heimischen Reiter sich auch über gute Resultate freuen durfte. So wie in der Mannschaftsdressur am Sonntagnachmittag. Hier siegte die Ladberger Equipe mit Lisa Haverkamp, Kaja Schwallenberg, Laura Wellensiek und Marina Ehmann vor dem RV St. Martin Greven-Bockholt. Zusätzlich gewann Marina Ehmann mit ihrem Pferd Skyscraper die Einzelwertung dieser Prüfung der Klasse A*. Eine weitere Siegerschleife für Ladbergen gab es für Lina Vogt und ihrem Aleks in einer Dressurprüfung der Klasse E.

Höhepunkt des zweiten Turniertags war das abschließende M-Springen mit Stechen, für das 19 Starterpaare gemeldet waren. Am Ende sollte es einen Doppelsieg geben. Das der Parcours nicht so einfach zu bewältigen war, zeigte sich schnell. Zwar gelang gleich dem ersten Reiter Lasse Timmer aus Burg Gretesch auf Vincent eine Nullrunde. Doch erst das siebte Paar – Anastasiya Kirnaskaya aus Riesenbeck – schaffte die nächste Nullrunde. Am Ende erreichten fünf Paare das Stechen. Timmer Lasse hatte ebenso wie die Riesenbeckerin Kirnaskaya auch mit dem zweiten Pferd die finale Entscheidung erreicht.

Ladberger Turnierausklang mit Doppelsieg 1/59 Foto: Uwe Wolter

Im Stechen blieb nur der Burg Gretescher einmal – mit SIG Bengalo – erneut fehlerfrei. Mit Vincent leistete er sich einen Abwurf, ritt aber die schnellste Zeit. Somit feierte Lasse Timmer einen Doppelerfolg in Ladbergen. Dritte wurde Anastasiya Kirnaskaya mit Idel Rose. Damit war die Riesenbeckerin beste TE-Starterin im Feld. Platz vier sicherte sich der Riesenbecker Patrick Schmitz auf Udsturm du Lys. Alle mussten einen Abwurf hinnehmen. Mit ihrem zweiten Pferd SIG Hawkeye wurde Kirnaskaya (8 Punkte) Fünfte.

Der Lienener Lars Rethemeier, der im M-Springen mit Conchita auf Rang sechs landete (4 Punkte im ersten Umlauf), holte sich vorher den Sieg in der Springprüfung der Klasse L vor dem Grevener Dennis Albers.

Neben hochwertigen Prüfungen gehört zu einem Reitturnier aber auch die Führzügelklasse. Dicht gedrängt saßen und standen die Zuschauer am Parcours, als die jüngsten Reiter ihr Können zeigten. Mit viel Beifall wurden nach der Vorführung, die eingebettet war zwischen dem L-Springen und dem M-Springen mit Stechen die Stars von Morgen auf die Ehrenrunde geschickt.

Das Turnier, das wie gewohnt kurze Wege zu den Wettkampfplätzen bot, hatte zwei tage guten Reitsport gezeigt. „So kann es weitergehen“, war Martin Oelrich, wie schon eingangs erwähnt, glücklich über den reibungslosen Ablauf.