Sportfreunde Lotte in Delbrück gefordert

Lotte -

In der Meisterschaft haben die Sportfreunde Lotte zwei Wochen Zeit, um die 0:2-Heimniederlage gegen RW Oberhausen aufzuarbeiten. Am kommenden Wochenende haben die Sportfreunde regulär spielfrei. Stattdessen steht am Mittwochabend der Westfalenpokal auf der Tagesordnung, genau gesagt die zweite Runde. Um 19 Uhr ist die Atalan-Elf im Stadion Laumeskamp zu Gast beim Verbandsligaspitzenreiter SC Delbrück.