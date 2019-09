Jugendleiter, Kreis- und Vereinsvorsitzender: Multifunktionär Helmut Hettwer

Die Tage eines Jahres sind verschieden lang. Das ist hinlänglich bekannt. Im Sommer ist es deutlich länger hell als im Winter. Aber immer hat der Tag 24 Stunden. Oder doch nicht? Helmut Hettwer aus Lienen scheint irgendwie die Naturgesetze ausgehebelt zu haben. Der 64-Jährige vereint derart viele Ämter auf sich, das man meinen könnte, die für eine Einzelperson an einem Tag eigentlich gar nicht zu stemmen sind. Und das alles ehrenamtlich.

Helmut Hettwer ist seit vielen Jahren Vorsitzender von Schwarz-Weiß Lienen und Vorsitzender des Kreisjuniorenausschusses (KJA). Am 26. Februar diesen Jahres ließ er sich dann auch noch zum Vorsitzenden des Fußballkreises Tecklenburg (K31) wählen. Damit verwaltet er neben seinem eigenen Club alle Fußballer des Tecklenburger Landes – sowohl Junioren als auch Senioren. Drei so wichtige Ämter in einer Person vereint, kann das funktionieren? „Ja sicher, warum denn nicht?“, sagt Helmut Hettwer klar und deutlich. Aber er schränkt auch ein: „Das Umfeld muss natürlich stimmen, und die Familie muss mitziehen.“

Dass in Umfeld und Familie alles passt, lässt sich leicht erkennen. Als Kreisvorsitzenden hat der 64-Jährige im Februar seinen Sohn Marc Hettwer beerbt, der nach nur einer Legislaturperiode aus beruflichen Gründen von seinem Posten zurücktreten musste. Und der Nachfolger von Helmut Hettwer scheint in Lars Finke aus Schale auch schon gefunden. Wie auf dem Kreistag im Februar vereinbart, soll Finke an den höchsten Posten der Kreisfußballer langsam herangeführt werden. Deshalb hat Helmut Hettwer quasi als „Einarbeiter“ zugesagt, den Kreisvorsitz zu übernehmen.

„Ich habe mich bei der Wahl nicht in den Vordergrund gedrängt“, erklärt der 64-Jährige, der seit 2018 Rentner-Dasein ist. „Ich bin aber gerne bereit auszuhelfen. Das ist für mich einfach eine Herzensangelegenheit.“ Aufgrund seiner Erfahrung als Jugendchef betrat er auch nicht wirklich Neuland. „Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Und in meinem ersten halben Jahr bin ich nicht negativ überrascht worden.“

Helmut Hettwer weiß ein funktionierendes Team hinter sich. „Ohne geht es nicht“, betont der „Tausendsassa“. „Die Kommunikation im Kreisvorstand ist sehr gut. Die Mitglieder der verschiedenen Gremien sprechen viel miteinander, tauschen sich immer wieder aus. Das ist wichtig.“

Froh ist er, dass mit Imke Holtmeyer (Lienen, Vorsitzende Fußballausschuss), Kerstin Oelgemöller (Hopsten, Staffelleitern Kreisliga A und B) sowie Stefanie Attermeyer (Bevergern, Staffelleiterin Frauen-Kreisliga) auch drei Frauen in führender Tätigkeit im Kreisvorstand mitwirken. „Das ist längst nicht in allen Kreisen so. Da sind wir sogar führend“, freut sich Hettwer.

Als einstiger Mitarbeiter in der Fernmeldebranche weiß er, wie wichtig Kommunikation ist. „Ein Eigenbrötler war ich noch nie, ich bin ein Teamplayer“, beschreibt er sich selbst. Mit anderen Menschen hat er es bei seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten zuhauf zu tun. Nebenbei ist er ja auch noch Staffelleiter von gleich vier Juniorenklassen. Dennoch, als Kreisvorsitzender und Chef eines Vereins, gibt es da keine Interessenkonflikte? „Nein, überhaupt nicht“, versichert der 64-Jährige. „Bei uns im Verein sind die Koordinatoren für ihre Abteilungen zuständig. Da haben wir gute Leute. Das funktioniert. Kreis und Verein habe ich zudem immer voneinander getrennt, da gab es nie Kollisionen. Und wenn doch, habe ich mich aus Befangenheitsgründen herausgehalten. Als Kreismitarbeiter habe ich nie einen Vorteil für Schwarz-Weiß Lienen herausgezogen.“

16 Jahre jung war Helmut Hettwer, als er bei SW Lienen B-Junioren-Trainer wurde und seinen ersten ehrenamtlichen Posten übernahm. Er plant, beim nächsten Kreistag 2022 sowohl den Posten des Jugendleiters als auch den des Kreisvorsitzenden aufzugeben. Dann hat er über 50 Jahre Fußball-Funktionärstätigkeit auf dem Buckel. Ob er dann auch alle anderen Ämter abgeben wird, scheint fraglich. Denn ganz ohne ehrenamtliche Aufgaben könnten die Tage für Helmut Hettwer ganz schön lang werden.

Zur Person: Helmut Hettwer

Helmut Hettwer hat sein ganzes Leben in Lienen verbracht. Der heute 64-Jährige trat schon 1964 dem Verein Schwarz-Weiß bei und spielte von 1965 bis 1990 aktiv für seinen Club. 1971 übernahm er seinen ersten Posten als Jugendtrainer. 1985 wurde er SWL-Jugendleiter, 1994 dann 2. Vorsitzender. Seit 1996 bis heute ist Helmut Hettwer Vorsitzender von SW Lienen. Von 1992 bis 1994 war er als Beisitzer in der Kreisjugendspruchkammer des Tecklenburger Landes tätig, von 1995 bis 1997 als Beisitzer im Kreisjuniorenausschuss (KJA). 1998 übernahm er den KJA-Vorsitz und ist es immer noch. Im Februar diesen Jahres wurde Hettwer zudem zum Vorsitzenden des Fußballkreises Tecklenburg gewählt. Genug der ehrenamtlichen Tätigkeit? Nicht ganz. So ganz nebenbei ist Helmut Hettwer als Staffelleiter der B-Junioren Kreisliga A und B sowie der Bezirksliga 1 der A-Junioren und der Bezirksliga 2 der B-Junioren tätig.