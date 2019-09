Die Sportfreunde Lotte sind souverän in die dritte Runde des Verbandspokals eingezogen. Klar mit 4:0 (1:0) setzte sich die Crew um Trainer Ismail Atalan am Mittwochabend beim Westfalenliga-Spitzenreiter Delbrücker SC durch. In Runde drei trifft Lotte nun auf den Westfalenligisten RSV Meinerzhagen, der sich ebenfalls am Mitttwochabend bei SG Finnentrop/Bameohl durchsetzte.

Für die Sportfreunde trafen Alexander Langlitz (18.) Erhan Yilmaz (57.), Marcell Sobotta (67.) und Timo Brauer (72.). Atalan hatte die gleiche Startelf ins Rennen geschockt wie am Samstag gegen Oberhausen, mit einer Ausnahme: Für Jaroslaw Lindner spielte Jegor Jagupov. Die Sportfreunde waren von Beginn an drin in der Partie und hätten schon zur Pause höher führen müssen.

Hatten sie vor der Pause noch einige Chancen liegen lassen, machten es die Blau-Weißen nach dem Seitenwechsel noch drei Mal ein und fuhren einen nie gefährdeten Sieg ein.

Positiver Nebeneffekt: Der lange verletzte Leon Demaj wurde in der 76. Minute eingewechselt und feierte damit sein Saisondebpüt.

SF Lotte : Peitzmeier - Langlitz, Möller, Lisnic, Gmeiner - Przondiono, Brauer (76. Mbouhom) - Sobotta (81. Engel), Yilmaz (76. Demaj), Freiberger (71. Freiberger) - Jagupov.

Tore: 0:1 Langlitz (17.), 0:2 Yilmaz (57.), 0:3 Sobotta (67.), 0:4 Brauer (72.).