Halbfinale ist in fast allen Altersklassen komplett

Der A-Ligist aus Mettingen ließ sich nach einer 3:0-Führung gegen den Bezirksligisten noch die Butter vom Brot nehmen und unterlag mit 5:7 nach Elfmeterschießen. In einem packenden Spiel setzte sich der TuS Recke gegen die JSG Büren/Halen/Piesberg mit 2:0 durch. Die SF Lotte qualifizierten sich mit einem 4:0-Sieg bei der JSG Westerkappeln/Velpe für das Semifinale und die Lengericher Preußen mit einem 3:0-Erfolg gegen die JSG Bevergern/Rodde. In der Vorschlussrunde kommt es nun zum Top-Spiel zwischen Preußen Lengerich und dem Bezirksligisten SF Lotte. Der TuS Recke will im Parallelspiel am 25. September der ISV ein Bein stellen. In den unteren Altersklassen wurden vier Spiele erst gestern Abend ausgetragen. Die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Westerkappeln/Velpe - SF Lotte 0:4

Der A-Ligist aus Westerkappeln zog sich gegen den Bezirksligisten aus Lotte mit einer starken kämpferischen Leistung achtbar aus der Affäre und hatte auch einige Konterchancen. In der 43. Minute verpasste Maris Löbel eine Hereingabe von Pascal Zilke und damit den frühen Rückstand aus der 3. Minute zu egalisieren. Nach dem Wechsel hatte Hannes Henkemeier die Möglichkeit (51.), auf 1:2 zu verkürzen.

Tore: 0:1 David Dunst(3.), 0:2 und 0:3 Luciano Faraci (44.und 63.), 0:4 Erblin Pnishi (78.).

Eintracht Mettingen - Ibbenbürener SV 5:7 n.E.

Rund 100 Zuschauer sahen ein rassiges Pokalspiel und zwei verschiedene Halbzeiten. Die Mettinger sahen nach einer 3:0-Pausenführung schon wie der sichere Sieger aus. Die Gäste kamen wütend aus der Halbzeitpause und konnten mit dem 3:1 Anschlusstreffer (58.) wieder Hoffnung schöpfen. In einer dramatischen Schlussphase verkürzte die ISV in der 85. Minute auf 3:2 und markierte den umjubelten Ausgleichstreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Das Elfmeterschießen war dann Lotterie.

Tore: 1:0 Jan-Niklas Misch (4.), 2:0 Mohamed Alamdar (26.), 3:0 David Kallert (44.), 3:1 und 3:2 Florian Krasniqi (58.und 85.), 3:3 Leon Damer (90.+3).

Preußen Lengerich - JSG Bevergern/Rodde 3:0

Die Lengericher taten sich nach dem 3:1-Sieg in der ersten Runde bei SW Lienen auch gegen den zweiten B-Ligisten aus Bevergern/Rodde schwer und ließen die Zügen zwischenzeitlich schleifen. Nach der frühen 1:0-Führung in der 5. Minute durch Korhan Adam musste sich SCP-Coach Frank Feldmann bis zur 39. Minute gedulden, ehe Eray-Ismail Adam für die beruhigende 2:0-Führung sorgte. Nach weiteren guten Chancen stellte Korhan Adam in der 61. Minute den 3:0-Endstand sicher.

TuS Recke - JSG Büren/Halen/Piesberg 2:0

In einem ansehnlichen Spiel lieferten sich beide Teams ein packendes Pokalmatch. Der Recker Sieg war aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient. In einer verteilten ersten Spielhälfte standen beide Abwehrreihen gut und ließen wenig anbrennen. Den Führungstreffer (47.) markierte David Beckemeier in der Recker Drangphase. In der 53. Minute bekamen die Recker einen Handelfmeter zugesprochen, der aus Sicht der Gäste sehr zweifelhaft war. Den Elfer verwandelte Beckemeier sicher zum 2:0-Endstand.

Junioren-Kreispokal

Viertelfinale

A-Junioren

JSG Westerkappeln/Velpe – SF Lotte0:4

Eintracht Mettingen – ISVn.E. 5:7

Preußen Lengerich – Bevergern/Rodde3:0

TuS Recke – JSG Büren/Halen/Piesberg2:0

Halbfinale (bis 25. September):

Preußen Lengerich – SF Lotte

TuS Recke – Ibbenbürener SV

B-Junioren

Westfalia Hopsten – Eintracht Mettingen0:3

JSG Westerkappeln/Velpe – ISV0:7

Teuto Riesenbeck – TuS Recke4:2

SW Esch – Arm. Ibbenbüren18. Sept.

Halbfinale

Eintracht Mettingen – Ibbenbürener SV

SW Esch/Arminia –Teuto Riesenbeck

C-Junioren

JSG Westerkappeln/Velpe – ISV2:4

Falke Saerbeck – Steinbeck/Uffelnn.E. 5:4

SF Lotte – Eintracht Mettingen6:0

Westfalia Hopsten – Preußen Lengerich1:2

Halbfinale

SF Lotte – Ibbenbürener SV

Falke Saerbeck – Preußen Lengerich

D-Junioren

JSG Steinbeck/Uffeln – VfL Ladbergen6:1

Westfalia Hopsten – Eintracht Mettingen2:0

JSG Büren/Halen/Piesberg – F.Sarbeck4:5

SF Lotte – Preußen LengerichDo.

Halbfinale

JSG Steinbeck/Uffeln – Lotte/Lengerich

Westfalia Hopsten – Falke Saerbeck

B-Mädchen

Halbfinale (25. September)

Preußen Lengerich – Westfalia Hopsten

Eintracht Mettingen – TuS Recke

C-Mädchen

2.Runde

JSG Bevergern/Rodde – Eintr. Mettingen0:5

Ibbenbürener SV – Falke Saerbeckn.E. 1:2

JSG Hörstel/Dreierwalde – Pr. LengerichDo.

Arminia Ibbenbüren – TuS ReckeDo.

Halbfinale

Arminia/Recke – Eintracht Mettingen

Hörstel/Lengerich – Falke Saerbeck

D-Mädchen

Halbfinale

Preußen Lengerich – Teuto RiesenbeckDo.

Arminia Ibbenbüren – TuS Recke2:0

Finale (3. Oktober)

Arm. Ibbenbüren – Lengerich/Riesenbeck