Aller guten Dinge sind Drei: Das dürfte an diesem Wochenende das Motto der Ü50-Altherrenfußballer des SC Preußen Lengerich sein. Zum dritten Mal nehmen sie in Berlin an den Deutschen Meisterschaften teil. Bisher hat es zu einem achten in Saarbrücken und einem dritten Platz im Vorjahr in Berlin gereicht. Und diesmal? So ganz chancenlos sehen sich die Preußen nicht, zumal einige Spieler dazugestoßen sind, und die Mannschaft vor allem in der Breite besser aufgestellt ist als 2018. Heute geht es mit einem großen Bus los in Richtung Bundeshauptstadt. Am Samstag und Sonntag stehen die Spiele nach dem Modus Jeder gegen Jeden an. Um 15 Uhr am Sonntag erfolgt die Siegerehrung im Olympiapark. Dann wird sich zeigen, wie weit es die Preußen geschafft haben. DM-Teilnehmer: SSV Köpenick-Oberspree, Hertha BSC Berlin, SC Preußen Lengerich, FC Bayern München, SG Heidetal-Ilmenau, SG Hoppstädten/Weiersbach.