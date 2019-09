„Wenn in der vergangenen Saison ein Spieler aus der ersten Sechs verletzt war, dann hatten wir Probleme. Jetzt mache ich mir darüber keine Soren mehr. Wir sind jetzt auf jeder Position mit zwei, drei Spielern gut besetzt“, sagt Kaiser kurz vor dem Saisonstart. „Außerdem haben wir in der vergangenen Saison die A-Jugendspieler an die Mannschaft herangeführt. Jetzt können diese schon eine tragende Rolle übernehmen“, ist der TSV-Coach überzeugt.

Die Vorbereitung sei super gelaufen, sagt Kaiser. „Wir haben viel erarbeitet. Die Mannschaft ist variabler geworden. Alle haben gut mitgezogen.“

Da am zweiten Spieltag das Heimrecht getauscht worden ist, startet der TSV mit drei Heimspielen am Stück in die neue Spielzeit. Erster Heimgegner am kommenden Sonntag ist der ASV Hamm-Westfalen 3 (18 Uhr Rott-Sporthalle), der für den TSV-Coach noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Eine Woche später kommt Münster 08 und dann wartet schon mit dem TV Verl ein echter Knüller. „Das wird schon eine Art Standortbestimmung“, erwartet Kaiser.

Erfreut hat Holger Kaiser den Aufstieg des Nachbarn TV Kattenvenne zur Kenntnis genommen. „Auch das ist natürlich ein Knüller, wie ich mir habe sagen lassen. Ich selbst kenne das Derby ja noch nicht. Aber da dürfte sicher die Post abgehen“, freut er sich auf das Nachbarschaftsduell, auf das in der Region schon viele daraufhin fiebern. Am 8. November folgt das erste Duell. Bis dahin ist „Normalkost“ angesagt.