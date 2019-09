Wie die Landesliga so startet am Wochenende auch die Bezirksliga in die neue Saison. Bei den Männern ist die HSG Hohne /Lengerich – die erst am 29. September ins Geschehen eingreift – nach dem Aufstieg des TV Kattenvenne einziger heimischer Vertreter. Zusammen mit dem TuS Recke und dem HC Ibbenbüren bildet die Bieletzki-Truppe immerhin das TE-Trio.

Bei den Damen ist nach dem nur einjährigem Landesliga-Intermezzo der TSV Ladbergen wieder an Bord. Die HSG Hohne/Lengerich darf sich wieder auf interessante Nachbarschaftsduelle freuen. Im Ladberger Aufstiegsjahr gab es zwei HSG-Siege.

Ähnlich wie bei den Männern hat die HSG zunächst spielfrei. So ist am ersten Spieltag nur der TSV am Ball. Zurückgezogen hat sich Adler Münster, so verbleiben nur elf Teams.