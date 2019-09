Daniela Oana legt den Fokus auf die Schnelligkeit. „Wir müssen schneller nach vorne spielen. Ich lege sehr viel Wert auf die zweite Welle.“ Für Oana selbst ist die Bezirksliga Neuland. „Ich kenne die Liga noch nicht. Daher kann ich schlecht einschätzen, wo wir da stehen“, sagt sie. Vorrangiges Ziel ist es für sie daher, erst einmal wieder in der Liga anzukommen. „Dann können wir weitersehen.“ Als Absteiger aus der Landesliga würde der TSV von außen sicher als einer der Favoriten angesehen werden, ist sich Oana im Klaren. Eine gute Rolle möchte sie mit ihrer Mannschaft in der Liga aber schon spielen.

Als positiv ist es zu bewerten, dass die Mannschaft nach dem Abstieg bis auf zwei Ausnahmen zusammengeblieben ist. Lediglich die beiden Abgänge Jenna Teigelmeister (ISV) und Stefanie Haase-Kütz (hat aufgehört) sind zu verkraften. Dagegen kehren Linda Apitz (nach Kreuzbandriss) und Nina Wüller (Babypause) wieder in Mannschaft zurück. Dazu rückt Pia Kattmann aus der A-Jugend in die Erste auf.

Am vergangenen Wochenende absolvierte die Oana-Sieben das Kreispokalspiel in Mettingen mit Leichtigkeit. Den 44:16-Erfolg beim Kreisligisten will die TSV-Trainerin nicht unbedingt als Generalprobe verstanden wissen. „Das war kein wirklich starker Gegner“, meinte sie rückblickende. Dennoch hat ihr der Auftritt ihrer Mannschaft gefallen. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute Gas gegeben“, lobte sie. „Und 44 Tore muss man auch erst mal werfen.“ Ein wenig Rückenwind aus Mettingen hofft sie dann doch mitzunehmen in das erste Saisonspiel.