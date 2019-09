Lengerichs Trainer Daniel Ahmann muss die Liga noch kennenlernen

Lengerich -

Die Handballerinnen der HSG Hohne/Lengerich und ihr neuer Trainer Daniel Ahmann starten mit einer Woche Verspätung in die neue Spielzeit. Denn erst am 22. September geht es los mit dem ersten Spiel in Gronau. Das am ersten Spieltag geplante Spiel gegen Adler Münster entfällt, da der SV Adler sein Team kurzfristig zurückgezogen hat.