Die ersten positiven Resultate bekommen sowohl die Preußen als auch die Arminen schon jetzt zurückgemeldet, beide Teams sind aktuell in der Kreisliga A gut drauf. Am Sonntagnachmittag kommt es nun im Stadion an der Münsterstraße zum direkten Duell, um 15 Uhr hoffen die Lengericher auf ihren vierten Sieg in Serie.

„Mittelfristig wollen wir zurück in die Bezirksliga , aber sicher noch nicht in diesem Jahr“, lässt sich Preußen-Trainer Pascal Heemann von der kleinen Erfolgsserie nicht blenden. Für ihn zählt vielmehr die Entwicklung seiner Truppe, und die verläuft vielversprechend. „Wir treten als echtes Team auf, wir haben nicht mehr die einzelnen Individualisten“, baut er auf Zusammenhalt und das Kollektiv. Beim 4:3 in Tecklenburg seien die Preußen von der „ersten bis zur letzten Minute mit Abstand das bessere Team“ gewesen, obwohl Heemann erneut drei A-Junioren auflaufen ließ. Durch die Rückkehr der Angreifer Fleige und Kaba hat er personell die Qual der Wahl, die Gastgeber sind heiß aufs Duell der Bezirksliga-Absteiger.

Immer besser sieht es in personeller Hinsicht auch in Schierloh aus. Julian Heicks ist wieder fit und auch Frederic Ruwe steht vor seiner lang ersehnten Rückkehr. „Trainer und Spieler sehnen den Tag herbei, dass er wieder auf dem Platz steht“, ist DJK-Coach Hubertus Ahmann hocherfreut über das anstehende Comeback den Mittelfeld-Abräumers. Beim Kontrahenten in Lengerich sieht Ahmann nicht nur eine gute „Perspektive für die Zukunft“, auch in dieser Spielzeit traut er den Preußen einiges zu. „Sie werden eine gute Rolle spielen“, ist sich der DJK-Trainer sicher. Den Anschluss nach oben herstellen wollen auch die Ibbenbürener, die momentan zwei Zähler weniger auf dem Konto haben als die Heim-Elf. „Jetzt kommen die Gegner von oben, dann wissen wir mehr“, ist Hubertus Ahmann gespannt. Im letzten Duell, noch in der Bezirksliga, siegte die DJK mit 3:1.