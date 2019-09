SW Lienen, VfL Ladbergen und TGK Tecklenburg vor wichtigen Spielen

SW Lienen will gegen die ISV-Reserve wieder punkten und den Vorletzten auf Distanz halten. Alle A-Ligaspiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Büren -

TGK Tecklenburg

Die 2:3-Pleite in Dörenthe zuletzt war für Bürens Trainer Marcel Czichowski „eine reine Einstellungssache“. Ihm fehlten der letzte Wille und die Durchschlagskraft, „dann haben wir uns noch zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt“. Durch den Pokalerfolg in Ladbergen unter der Woche haben die Bürener jedoch wieder Selbstvertrauen gesammelt und gehen mit breiter Brust ins Verfolgerduell. „Da müssen wir alles in die Waagschale werfen, Tecklenburg kommt mit richtig hoher individueller Qualität“, sieht der SVB-Coach den Gast als einen der Titelaspiranten an. Durch die Rückkehr von Marco Schneider kann Czichowski personell aus dem Vollen schöpfen, auch die Bürener Brasilianer sind einsatzbereit. „Die sollen sich aber erstmal in der 2. Mannschaft warmspielen“, will der Trainer nichts überstürzen.

SV Dickenberg -

VfL Ladbergen

„Wenn wir so spielen wie zuletzt gegen Dreierwalde, dann bin ich für Sonntag sehr optimistisch und glaube auch den Dreier“, sagt Gästecoach Andreas Habben. Der Punkt gegen die Brukteria habe gut getan. „Auch das Pokal gegen Büren, das wir sehr unglücklich mit 1:3 verloren haben, hat uns Mut gemacht. Da haben wir Selbstvertrauen getankt.“ Obwohl immer noch drei, vier Leistungsträger fehlen, muss Haben nicht auf A-Jugendliche zurückgreifen. Wieder im Kader steht Torwart Julian Baaske. Hinter Steffen Weikert (Zerrung) steht ein Fragezeichen. Auch wenn spielerisch beim 2:1-Derbyerfolg in Esch für die Dickenberger wenig zusammenlief, war der Dreier gerade für den Kopf extrem wichtig. SVD-Coach Dirk Sterthaus warnt jedoch davor, die Aufgabe Ladbergen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das wird richtig, richtig hart, der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand.“

Schwarz-Weiß Lienen -

Ibbenbürener SV 2

„Da wir letzte Woche nicht erfolgreich waren., wären drei Punkte am Sonntag sicherlich gut. Das wäre auch für unsere Moral und unser Selbstvertrauen wichtig“, sagt Maik Horstkotte vom Lienener Trainerteam. Bis auf zwei Urlauber stehen in diesem wichtigen Duell gegen den Tabellenvorletzten alles Akteure zur Verfügung. „Lienen ist eine Mannschaft auf Augenhöhe, da müssen wir jetzt punkten“, nimmt aber auch ISV-Trainer Philipp Hölscher seine Mannen in die Pflicht. Die große Baustelle der Ibbenbürener bleibt dabei die Defensive, „da müssen wir einfach die individuellen Fehler abstellen“, so Hölscher.