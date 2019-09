„Wir wollen gleich mit dem ersten Heimspiel an unsere Heimstärke des vergangenen Jahres anknüpfen und unsere Halle in dieser Saison uneinnehmbar machen“, gibt Holger Kaiser , Trainer des TSV Ladbergen, vor dem ersten Spiel am Sonntagabend gegen den ASV Hamm-Westfalen 3 als Parole aus. „Wir wollen in dieser Saison uns weiter entwickeln , also begeisternden und taktisch anspruchsvollen Handball spielen.“ Das solle aber mit viel Kampf und Leidenschaft („Was Attribute für Erfolg sind!“, so Kaiser) geschehen.

Der Gegner aus Hamm ist zum Auftakt in der Rott-Sporthalle am Sonntagabend (Anwurf 18 Uhr) ein weitgehend unbekannter Gegner. In der vergangenen Saison spielte der ASV noch in einer anderen Landesligastaffel. Zur neuen Saison wurde das Team umgruppiert.

„Das erste Spiel einer Saison ist klassisch der Standorttest. Keiner weiß so recht wo man mit seiner Leistung und dem Eingeübten aus Vorbereitung im harten Wettkampf steht“, erwartet der TSV-Coach. Deshalb sei doppelter Einsatz und Leidenschaft gefordert, „um gleich eine klare Marke zu setzen und um das erste Heimspiel gewinnen.“

Den ersten Gegner nimmt Holger Kaiser ernst. „Das ist eine sehr junge Mannschaft, die mit Spielern aus der Oberliga ergänzt wird“, warnt der TSV-Coach davor, die Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen.

Der ASV Hamm muss in der neuen Saison durch due Umgruppierung auf lieb gewonnene Derbys verzichten. „Wir wurden der Landesliga-Staffel Münsterland zugeteilt. Uns erwarten also neue Gegner, die wir zum Teil nur auf dem Papier kennen und das macht unsere Aufgabe nicht unbedingt einfacher“, erklärt Trainer Kevin Andrä auf der Hoimepage des Clubs. Andrä hat den bisherigen ASV-Coach Jens Gawer zum Saisonwechsel abgelöst. Nicht mehr dabei bei den Gästen ist Björn Danz, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Landesligastaffel wurde. Er wechselte zum Soester TV.

Der TSV Ladbergen kann am Sonntagabend nahezu in Bestbesetzung antreten. Nur Felix Beckschäfer ist angeschlagen. Hinter seinem Einsatz steht demnach noch ein Fragezeichen.