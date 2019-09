Der Staffelleiter hat sie dabei gleich vor eine knifflige Aufgabe gestellt. Beim TV Friesen Telgte (Anwurf 18.30 Uhr) dürften die Trauben für die Schulte-Sieben hoch hängen.

„Telgte ist einer der Favoriten auf den Titel und sicher eine harte Nuss für uns. Insgesamt gab es bei denen sechs Zugänge, vielleicht ist es ganz gut die am ersten Spieltag zu haben und darauf zu setzen, dass die noch nicht ganz so eingespielt sind“, macht sich TVK-Trainer Florian Schulte selbst und seiner Mannschaft Mut. „Wir haben dort nichts zu verlieren und werden motiviert auftreten und 60 Minuten Alarm machen“, verspricht Schulte einen forschen TVK. „Wenn es was zu holen gibt , dann werden wir zugreifen!“

Neben sechs neuen Spielern ist beim TV Friesen Telgte auch der Trainer neu. Björn Hartwig , vom SC Münster 08 gekommen, steht dort jetzt an der Linie und löst somit Christian Meermeier ab. Die neuen Spieler sind Torwart Robin Gerlach (A-Jugend ASV Hamm-Westfalen), Kristijan Kostovski (SC Verl), Dennis Kleine­kemper (TV Jahn Oelde), Niek Jung und Christopher Kohl (beide Westfalia Kinderhaus) sowie Drilon Jashari (zweite Mannschaft).

Von vielen werden die Telgter gleich hinter TG Hörste und dem TV Verl als möglicher Titelkandidat gehandelt. „Wir wollen erst mal gut reinkommen und versuchen, uns unter den Top-Mannschaften zu etablieren. Die Saison ist aber lang. Im Februar, Anfang März schauen wir, wie die Sachlage aussieht“, lehnt Coach Hartwig aber noch nicht so weit aus dem Fenster. Den TVK stuft Telgtes Trainer als ein eingespieltes Team ein. „Wenn wir klaren, strukturierten Handball spielen, und das über 60 Minuten, dann wird es schwer für den Gegner, Punkte mitzunehmen“, setzt Hartwig voll auf einen Heimsieg.