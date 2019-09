Remis (2:2) endete das Verfolgerduell zwischen dem SV Büren und dem TGK Tecklenburg. SW Lienen besiegte die ISV 2 mit 2:1.

SV Dickenberg -

VfL Ladbergen 4:2

Sehr gut zufrieden war Dickenbergs Trainer Dirk Sterthaus nach dem ersten Heimerfolg der jungen Saison: „Wir waren mit Ball klar zielstrebiger als Ladbergen und haben völlig verdient gewonnen.“ Nach einer Phase des Abtastens, in der keine der beiden Mannschaften den ersten Fehler machen wollte, wurde der Aufsteiger im Laufe der ersten Halbzeit immer stärker. Belohnt wurde der SVD mit dem 1:0 durch Nico Jürgens (41.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Nico Osterbrink auf 2:0, ehe erneut Jürgens das 3:0 nachlegte. „Da waren sich die Jungs dann vielleicht zu sicher“, musste Sterthaus mit ansehen, wie der VfL urplötzlich auf 2:3 verkürzte. „Danach haben wir das aber gut verteidigt“, war der SVD-Coach dennoch froh, als Nico Jürgens (89.) zur endgültigen Entscheidung und dem 4:2 traf.

Tore: 1:0 Jürgens (41.), 2:0 N. Osterbrink (48.), 3:0 Jürgens (56.), 3:1 Weikert (75.), 3:2 Richter (80.), 4:2 Jürgens (89.).

SV Büren -

TGK Tecklenburg 2:2

„Wir haben die drei Punkte in den ersten 45 Minuten hergeschenkt“, sah Bürens Trainer Marcel Czichowski in Durchgang eins einen ungewohnt „pomadigen“ Auftritt der Seinen. Czichowski war überhaupt nicht zufrieden, schien in der Kabine dann aber die richtigen Worte gefunden zu haben. Nach dem Wechsel präsentierte sich Büren deutlich verbessert, der Coach sprach nach Spielende sogar von einer „drückenden Überlegenheit“.

Tore: 0:1 Gündogan (22., Strafstoß), 1:1 Nagava (36.), 1:2 Gündogan (47.), 2:2 Nagava (78.).

SW Lenen -

Ibbenbürener SV 2 2:1

Wieder einmal kam sich ISV-Trainer Philipp Hölscher, der aufgrund einiger kurzfristiger Ausfälle sogar selber seine Stiefel schnüren musste, wie in einem falschen Film vor. „Schlimmer als heute geht es eigentlich nicht mehr“, musste er in der Schlussphase erneut mit ansehen, wie seine Elf eine 1:0-Führung verspielte und am Ende sogar gänzlich mit leeren Händen dastand.

Tore: 0:1 Basler (64.), 1:1 Hoff (87.), 2:1 Winkler (90.).

SC Halen -

SW Esch 9:0

Es war ein titelwürdiger Auftritt der Halener, der im ersten Durchgang ganz im Zeichen des jüngsten Neuzugangs stand, der möglicherweise im Titelkampf das I-Tüpfelchen sein könnte. Angreifer Stefan Seiler war in Hälfte eins nie zu kontrollieren und eröffnete den Torreigen für die Gastgeber mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur zehn Minuten.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Seiler (20., 22., 32.), 4:0 Schulz (40.), 5:0 Seiler (45.), 6:0 Wolff (64.), 7:0, 8:0 Limbrock (67., 69.), 9:0 Jansson (71.).

Brukteria Dreierwalde -

SC Dörenthe 0:0

Tore: Fehlanzeige.

Falke Saerbeck -

Eintr. Mettingen 2:0

Tore: 1:0, 2:0 Froning (60., 69.).

Westfalia Hopsten -

Teuto Riesenbeck 0:4

Tore: 0:1 Knöfel (30.), 0:2 Bischoff (37.), 0:3 Helmig (40.), 0:4 Bischoff (61.).