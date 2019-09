„Ein Punkte wäre auf jedem Fall verdient gewesen.“ der Aufsteiger verkaufte sich trotz der Niederlage bei einem der Ligafavoriten aber sehr gut. „Leistung und Moral passen“, so Schulte .

Der TVK kam in Telgte gut ins Spiel und ging mit 6:0 iin Führung, ehe die Gastgeber nach elf Minuten ihr erstes Tor erzielen konnten. „In dieser Phase haben wir es verpasst, vielleicht schon den Deckel drauf zu machen“, meinte Schulte nach dem Spiel. Im zweiten Abschnitte der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen. Telgte holte auf und so ging es mit einem 13:13 in die Kabinen.

Mit Wiederanwurf erwischte der TV Friesen den besseren Start und zog auf 17:14 weg. Aber der TVK blieb auf Schlagdistanz und gestaltete die zweite Hält ausgeglichen und erkämpfte sich sogar wieder mehrfach eine knappe Führung. Es blieb bis zum Schluss ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Seiten schenkten sich nichts. bis hin zur hitzigen Schlussphase. In Unterzahl kassierte der TVK in letzter Sekunde das 29:30.

Trotz der Niederlage war Kattenvennes Trainer zufrieden. „Auf diese Leistung können wir aufbauen“, meinte Schulte.

TVK-Tore: M. Postert (5), Kipp (8), Peters (4), Glasnek (3), N. Postert (1), Hukriede (4), Alke (3), Reiser (2/1).