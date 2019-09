In der ersten Hälfte bekamen die Zuschauer in der Rott-Sporthalle wenig hochklassigen Handball geboten. Beide Mannschaften wirkten ein wenig verschlafen, wie Ladbergens Trainer Holger Kaiser am Ende meinte. Entsprechend wenig Tore fielen in den ersten 30 Minuten. Dazu mussten die Hausherren auch noch mit einem 7:9-Rückstand in die Kabinen gehen.

„In der ersten Halbzeit haben wir die jungen Leute spielen lassen“, sagt Kaiser, „damit sie sich an das System gewöhnen.“ Nach Wiederanwurf kamen dann aber auch die „Alten Hasen“ vermehrt zum Zuge. Beide Mannschaften waren plötzlich munterer geworden und es entwickelte sich endlich ein gutes Handballspiel. Der TSV bog den Rückstand auch um. „Ab der 50. Minute war das Spiel auch schon zu unseren Gunsten gelaufen“, sagte Kaiser. „Am Ende haben wir hoch verdient gewonnen. Das erste Spiel ist immer etwas schwierig. Man weiß nicht so genau, wo man zum Saisonstart steht.“ Ein Lob bekam Torhüter Dustin Mechelhoff, der unter anderem auch einen Siebenmeter gehalten hatte. „Ein überragender Torwart“, so Kaiser.

TSV-Tore: Dellbrügge (7), Meyer (6), Friese (3), Cervenka (3), Ludwigs /2), Holdsch (1), König (1) und Bontrup (1).