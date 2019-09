Lengerich -

Am Samstag ging es für die zehn Sportlerinnen der RSG Teuto Antrup-Wechte in das 500 km entfernte Köngen. Dort fand der Bundespokal im Einradsport statt, der auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften darstellt. Für einige der Sportlerinnen ist dies das erste Jahr in der Eliteklasse.