Da die Gastgebern auf einen vollen Kader zurückgreifen konnten, hielten sie das Tempo auch hoch. Mit nachlassenden Kräften schlichen sich Fehler im Abschluss ein, die vom Gegner prompt bestraft wurden. So hieß es am Ende 14:32. Dennoch war die Mannschaftsleistung deutlich besser als am vergangenen Wochenende.

Ein hervorragender Tim Wiemann im Tor und ein zwölffacher Torschütze Maxi Gansler reichten der A-Jugend nicht zum Sieg. Dabei boten sich der Mannschaft Chancen genug, doch satte 38 Fahrkarten und elf Ballverluste durch technische Fehler sind des Guten zu viel. Wie schon in den Testspielen verschliefen die JSGler den Start. Nach elf Minuten hieß es 2:5. Nach einigen Umstellungen arbeiteten sich die Jungs wieder heran und gingen in der 54. Minute mit 25:23 in Front. Dann kam es zum Bruch. Nichts wollte mehr klappen. So hieß es am Ende 27:29. „Wer sich so dumm anstellt wie wir in Billinghausen, der hat es auch nicht verdient zu gewinnen“, so ein angefressener Veit Kämper aus dem Trainerteam.

Bereits am Samstag spielte die männliche B Jugend gegen Kinderhaus. Mit dem C-Jugendlichen Linus Kühne im Tor stand die Abwehr sicher, die Jungs kassierten nur 15 Gegentreffer. Durch viele Gegenstöße und gute Offensivarbeit trug sich auch jeder Spieler in die Torschützenliste ein. So siegte die JSG mit 40:15. Am Samstag will die Mannschaft in Ascheberg gewinnen.

Die männliche C-Jugend feierte zum Saisonstart einen 45:11 (21:5)-Kantersieg und damit die Tabellenführung beim SuS Neuenkirchen. Trotz schmalen Kaders hielt die Mannschaft um Lennart Oeljelklaus das Tempo über 50 Minuten lang hoch und setzte sich durch viele Tempogegenstöße ab. Besonders erfreulich ist, dass sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen haben. Am Sonntag empfängt die männliche C-Jugend um 14 Uhr TV Emsdetten 2 in der Sporthalle Kattenvenne. Nach dem souveränen Sieg am vergangenen Wochenende brennt die Mannschaft um Max Intfeld darauf, mit einem Sieg die Tabellenführung zu verteidigen. In Ladbergen startete die männliche D2 in die Saison gegen den TV Friesen Telgte. Trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung musste sie in eine 14:18-Niederlage einwilligen.