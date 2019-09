Der dritte Anlauf zur Endrunde des DFB-Ü50-Cups auf dem Olympiagelände in Berlin stand für die Altherren-Fußballer des SC Preußen Lengerich als Westdeutscher Meister diesmal unter keinem guten Stern. Ohne Sieg, dafür jedoch mit zwei tollen Einzel-Titeln traf der Preußentross am frühen Montagmorgen wieder in Lengerich ein. Von den Trainern aller Teams und der DFB-Turnierleitung wurden Andreas Dohe als bester Torwart und Dirk Vietmeier als bester Einzelspieler des Ü-50 Cups 2019 ausgezeichnet.

Andreas Dohe vom SC Preußen (links) wurde zum besten Turnier-Torwart ernannt.

In allen fünf Spielen mussten sich die stark ersatzgeschwächten Preußen geschlagen geben, entwickelten dabei aber enorm viel Pech, da sie gleich eine ganze Reihe bester Torchancen ausließen. „Ihr ward unser fußballerisch und technisch bester Gegner im gesamten Turnier“, meinte der Kapitän des späteren Deutschen Meisters Bayern München, Franz Becker, nach Turnierende. Freude gab es auf jeden Fall über die beiden Sonderehrungen für Andreas Dohe und Dirk Vietmeier.

Folgende Ergebnisse erzielten die Preußen in Berlin: Bayern München 1:2, SSV Köpenick-Oberspree (0:3), SG Hoppstädten/Weiersbach 0:1, SG Heidetal-Ilmenau (1:2), Hertha BSC (0:1).